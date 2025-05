Mantova, fermati con rasoio e pistola senza tappo rosso: tre denunce, due espulsioni e un furto in centro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per porto abusivo di armi e altri reati sono il risultato dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato a Mantova. Durante i servizi di pattugliamento, due individui sono stati fermati e denunciati in due distinti interventi.

Controlli in strada Cipata e via Alfieri

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel primo intervento, avvenuto in strada Cipata, gli agenti hanno fermato un’auto e scoperto nel baule una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Il conducente, un giovane mantovano di 20 anni, è stato denunciato. Nel secondo caso, un 30enne di origini ghanesi ha tentato di sfuggire a un controllo in via Alfieri. Una volta bloccato, è stato trovato in possesso di un rasoio da barbiere e denunciato per porto abusivo di armi, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Furto in un negozio del centro

Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile ha denunciato un 26enne di origini tunisine per furto di profumi in un negozio del centro cittadino. Il valore della merce rubata supera i 400 euro.

Espulsioni per immigrazione irregolare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’Ufficio Immigrazione ha individuato 2 cittadini stranieri senza i requisiti per soggiornare legalmente in Italia. Un 34enne ghanese, con precedenti per ricettazione, furto aggravato ed evasione, è stato espulso e imbarcato su un volo da Bologna. Un 45enne nigeriano, con denunce per lesioni personali, danneggiamento, violenza privata, minaccia e atti persecutori, è stato rimpatriato da Milano.

Si ricorda che i denunciati sono da considerarsi innocenti fino a un provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA