Marcianise, due arresti in poche ore: uno per immigrazione clandestina, l'altro evade dai domiciliari

Due uomini sono stati arrestati a Marcianise per reati legati all’immigrazione clandestina e violazione della detenzione domiciliare. Un 38enne nordafricano e un italiano di 56 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto del 38enne è avvenuto in seguito a un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L’uomo, con numerosi precedenti, è stato condannato a oltre 2 anni di reclusione per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, reato commesso nella provincia di Siracusa a partire dal 2023. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Arresto dell’italiano

L’italiano di 56 anni è stato arrestato per un aggravamento della misura di detenzione domiciliare. Sottoposto a questa misura per una pena di oltre 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni, ha violato più volte le condizioni imposte. Anche lui è stato trasferito alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena.

