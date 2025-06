Milano, droga tra i giochi dei bambini e cocaina in casa: arrestati un 19enne al parco e un 74enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sono stati effettuati dalla Polizia di Stato a Milano. Un cittadino egiziano di 19 anni e un cittadino italiano di 74 anni, quest’ultimo con precedenti, sono stati fermati ieri durante un’operazione di controllo del territorio.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio intorno alle 17:30 quando gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno notato il 19enne nell’area verde di via Koch. Il giovane, seduto su una panchina vicino all’area giochi del parco, è stato avvicinato da due persone con cui ha scambiato qualcosa. I due, fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di oltre 8 grammi di hashish, acquistati poco prima dal 19enne, e sono stati sanzionati amministrativamente. Contestualmente, il 19enne è stato trovato con 57 grammi di hashish suddivisi in cinque stecche e 135 euro, tutto sequestrato.

Arresto serale

In serata, intorno alle 22:50, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio a Milano hanno individuato un appartamento in via Ronzoni come possibile luogo di detenzione e spaccio di droga. All’interno, il 74enne ha consegnato agli agenti un contenitore per farmaci con 7,5 grammi di cocaina. Durante la perquisizione, su un comodino è stata trovata una pochette contenente un secondo contenitore per farmaci con altri 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il peso della sostanza e, in un cassetto, 680 euro in banconote di piccolo taglio.

