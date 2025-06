Minorenne si finge carabiniere a Tarquinia e truffa nonna di 80 anni, denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane minorenne è stato denunciato per tentata truffa a Tarquinia, dopo aver cercato di ingannare un’anziana signora fingendosi suo nipote. L’episodio si è verificato alla fine di maggio, quando il ragazzo, in concorso con un complice ancora ignoto, ha cercato di ottenere denaro e gioielli dalla donna.

La dinamica della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’anziana vittima, di ottanta anni, ha ricevuto una telefonata da una voce maschile che si spacciava per suo nipote. L’interlocutore le ha raccontato che la madre era coinvolta in gravi problemi legali e che servivano alcune migliaia di euro per risolverli. La donna, sotto pressione, ha promesso di raccogliere tutto il contante disponibile e di mettere a disposizione anche i suoi monili in oro.

L’intervento della Polizia

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, hanno organizzato un appostamento presso l’abitazione della signora. Durante l’operazione, è stato fermato un giovane che si era presentato per ritirare il denaro e i preziosi, qualificandosi falsamente come un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Le conseguenze legali

A seguito degli accertamenti, è emerso che il giovane era minorenne. In collaborazione con la Procura della Repubblica per i Minorenni presso il Tribunale di Roma, si è proceduto a indagarlo in stato di libertà. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Roma.

