Modena, ubriaca semina il caos in via Emilia Est: scalcia in Questura e finisce denunciata

Una donna di origine moldava è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta a Modena. L’episodio si è verificato nella serata di ieri nei pressi di via Emilia Est, dove la donna, in evidente stato di alterazione, ha creato disordini tra i passanti e i residenti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 19.00 un equipaggio è stato inviato sul posto dopo la segnalazione di una donna che si dimenava in modo molesto. All’arrivo degli agenti, la donna ha rifiutato di collaborare, mostrando un comportamento aggressivo e violento.

Comportamento in Questura

Una volta condotta in Questura, la donna ha continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi, scalciando contro il muro e gettandosi a terra. La situazione ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le cure necessarie.

Identificazione e conseguenze

La donna è stata identificata come una cittadina moldava di 51 anni, incensurata. Al termine delle procedure, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta.

Fonte foto: IPA