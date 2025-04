Monica Setta operata d'urgenza per un'ernia strozzata che bloccava l'intestino: "Siamo appesi a un filo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Monica Setta operata d’urgenza. È stata la stessa conduttrice televisiva a renderlo noto sui social postando foto dal letto d’ospedale. Ha accusato dolori fortissimi alla pancia che hanno reso necessario il ricovero e l’intervento chirurgico. La giornalista ha precisato che l’operazione risale alle scorse settimane e che ha aspettato la guarigione totale prima di darne notizia.

Monica Setta è stata operata d’urgenza nelle scorse settimane per una occlusione intestinale.

La conduttrice di Storie di donne al bivio e Generazione Z su Rai 2 ha raccontato cosa le è successo sulla sua pagina Instagram, dove ha postato alcune foto che la ritraggono visibilmente provata su un letto d’ospedale, con la flebo attaccata al braccio.

“Come sapete condivido con voi tutto, nel bene e nel male, perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo”, ha scritto la giornalista.

Monica Setta ha raccontato di aver avuto “dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici”.

Quindi la visita dal medico, il ricovero in una clinica e l’intervento chirurgico.

“Avevo l’intestino bloccato da un’ernia strozzata. Non è stata una passeggiata”, ha spiegato.

I messaggi di amici e colleghi

Moltissimi i messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione che sono comparsi in coda al post.

Tra i commenti anche quelli di molti personaggi dello spettacolo, amici e colleghi, tra cui Adriana Volpe, Manila Lazzaro, Monica Leofreddi, Walter Nudo, Pamela Prati, Eva Grimaldi, Barbara Bouchet, Luisa Corna e Anna Falchi.

Come sta Monica Setta dopo l’intervento

Nelle ore successive Monica Setta è tornata a scrivere su Instagram per ringraziare dell’affetto ricevuto, postando alcune immagini di siti e agenzie di stampa che hanno rilanciato la notizia.

“Amici carissimi non so come fare per rispondere alle centinaia di messaggi che mi state inviando sul cellulare perché siete preoccupati per la mia salute”, ha scritto Setta, parlando di un “affetto che forse non sapevo mi circondasse in maniera così intensa, capillare, dolcissima”.

La conduttrice Rai ha poi precisato che ora sta bene e che l’intervento risale alle scorse settimane.

“Ho aspettato, anche per scaramanzia, che ieri l’ultimo follow up certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto”, ha spiegato.

“Siamo appesi a un filo”

“Perché si, lo spavento è stato immenso – ha raccontato – ritrovarsi in sala operatoria quando si pensa di avere solo un mal di pancia e le flebo e i punti tutto il resto…”

“Ti fanno capire che siamo davvero appesi ad un filo, che quanto accaduto può tornare ad accadere”, “che la salute è il bene più prezioso e dobbiamo essere pronti a curarci sempre senza avere paura”.