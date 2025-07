Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo, 51 anni. Spiegava il cambiamento climatico in tv

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il direttore generale della Rai annuncia la morte di Claudia Adamo, la meteorologa e climatologa direttrice di Rai Meteo. Adamo aveva 51 anni ed era un volto amato della televisione. Ospite di alcune delle trasmissioni più popolari del piccolo schermo, era nota per spiegare in modo semplice e diretto il cambiamento climatico.

Claudia Adamo muore a 51 anni

È morta poco più che cinquantenne Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità.

Meteorologa e climatologa, era nota al grande pubblico per il ruolo di ospite esperto che, in numerose e popolari trasmissioni, spiegava il cambiamento climatico al pubblico televisivo.

Figlia d’arte, il padre Luciano Adamo, ufficiale dell’Aeronautica, era anch’egli un meteorologo attivo su Rai2 negli anni ’90.

Claudia, nata a Roma, si era laureata in Fisica dell’atmosfera all’università di Tor Vergata, per poi conseguire un dottorato di ricerca all’università di Ferrara.

Meteorologa per Rai e Sky

Per oltre 10 anni è stata meteorologa specializzata in fenomeni meteo estremi, emergenze climatiche e disastri naturali per SkyTG24.

In seguito, è passata alla direzione di Rai Meteo. Sulla rete nazionale inventò il Green Meteo per il canale per ragazzi Rai Gulp.

Collaborò con diversi enti di ricerca, dall’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Cnr alla Nasa.

Con Legambiente aveva collaborato a un dettagliato studio sull’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio italiano.

Il cordoglio dei colleghi

A dare la notizia della scomparsa di Claudia Adamo è Roberto Sergio, direttore generale Rai, che la ricorda come “una collega, straordinaria professionista”.

“Amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve” si conclude il messaggio di Sergio.

Tra i colleghi, il saluto più sentito è quello di Alberto Matano, che spesso l’aveva ospitata a La vita in diretta.

“Ragazza speciale, – la chiama il giornalista sui social – compagna di tante dirette e tante risate”.

Dolce il ricordo di Matano: “Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi”.

Il conduttore Rai, infine, rivolge un pensiero ai familiari e a chi a Claudia Adamo voleva bene: “Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia della Vita in diretta è un giorno assai triste”.