Yanin Campos ex concorrente di MasterChef morta in un incidente d'auto in Messico, l'influencer aveva 38 anni

Dramma in Messico dove è morta Yanin Campos, popolare per essere stata una concorrente di MasterChef. La 38enne, nota anche su TikTok, è rimasta coinvolta in una terribile incidente stradale. Alle prime luci del mattino, mentre si trovava al volante della sua auto a Chihuahua, sua città di origine, si è schiantata contro un veicolo parcheggiato. Si è spenta a causa delle lesioni riportate, dopo due giorni di agonia in ospedale.

Morta in Messico Yanin Campos, l’ex MasterChef coinvolta in un incidente

A spiegare i dettagli del funesto incidente è il quotidiano locale El Financiero che ha raccontato che Yanin Campos è deceduta il 4 agosto, dopo aver trascorso due giorni in ospedale in bilico tra la vita e la morte.

Poco dopo l’alba di sabato 2 agosto, intorno alle 6.30, la 38enne, mentre era a bordo della sua vettura, si è schiantata contro un mezzo parcheggiato.

Dopo l’impatto è stata trasportata d’urgenza in ospedale, all’Hospital del Parque. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravissime. Due giorni dopo l’ingresso nel nosocomio, è morta.

La polizia di Chihuahua ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

Il ricordo del fratello Raul Campos

Il fratello Raul Campos ha ricordato l’amata sorella con un post pubblicato sui social. “Alla nostra famiglia, e ai nostri amici, vi informiamo che stiamo piangendo la morte di mia sorella, Yanin Campos”, ha scritto l’uomo.

“La veglia funebre – ha aggiunto – si terrà presso la Hernández Funeral Home per coloro che vorranno salutarci e unirsi a noi”.

Yanin Campos tra esperienze in tv, il lavoro da infermiera e il profilo TikTok

Yanin Campos, professione infermiera, era diventata popolare in Messico per aver partecipato a MasterChef. Fu una delle protagoniste dell’edizione mandata in onda nel 2018. Alla fine dell’esperienza nel famoso programma, si classificò sesta. L’anno successivo fu scelta per MasterChef: La Revancha.

Yanis aveva anche raggiunto una discreta popolarità su TikTok. Il suo profilo conta oltre 100mila followers. Tanti coloro che in queste ore la stanno ricordando, esprimendo cordoglio. La 38enne amava condividere le sue esperienze da infermiera e alcuni scampoli della sua vita privata con i suoi fan.