Omicidio Pierina Paganelli, a Quarto Grado la moglie di Dassilva attacca Manuela Bianchi: l'accusa di Valeria

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva – unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli – ha rilasciato dichiarazioni forti contro Manuela Bianchi, nuora della vittima e indagata per favoreggiamento. Bartolucci ha difeso il marito e accusato Bianchi di averlo ingannato e di non essere estranea all’omicidio.

Nel corso della trasmissione Quarto Grado, andata in onda il 2 maggio 2025 su Rete 4, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva – unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli – ha rilasciato dichiarazioni rivolte a Manuela Bianchi, nuora della vittima e indagata per favoreggiamento.

Bartolucci ha difeso il marito, in carcere e in condizioni psicofisiche critiche, e accusato Bianchi di averla manipolata e di non essere estranea all’omicidio.

Fonte foto: ANSA Louis Dassilva, l’uomo attualmente in carcere accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 4 ottobre 2023

“Non credo che sia stata leale con sua figlia, non gli ha detto che aveva un amante, non credo che sia stata leale con me, non mi ha detto che andava a letto con mio marito, non credo che sia stata leale proprio con nessuno se non con se stessa, forse” ha detto la Bartolucci parlando di Manuela Bianchi.

Le parole su Louis Dassilva

Louis Dassilva, attualmente detenuto con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato, è stato ricoverato il 1° maggio all’ospedale Infermi di Rimini a causa di un peggioramento delle sue condizioni fisiche e mentali.

Il ricovero è avvenuto dopo circa una settimana di sciopero della fame, iniziato in segno di protesta contro la sua carcerazione.

Secondo la moglie, il comportamento attuato da Dassilva “è il suo modo silenzioso di protestare contro quello che sta succedendo”. I due si sono anche visti in carcere pochi giorni fa: “Gli ho detto che quando si siederà in Corte d’Assise dovrà essere lucido, non dovrà fare il gioco di chi gli vuole inchiodare la bara”.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli, 78 anni, è stata trovata senza vita il 4 ottobre 2023 nel garage del condominio in via del Ciclamino a Rimini. Il corpo presentava 29 coltellate.

Per l’omicidio è stato arrestato Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante della nuora, Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento.

Le indagini hanno però evidenziato forti contraddizioni: le perizie foniche associano a Dassilva e Bianchi le voci registrate nel garage, ma non sono state trovate tracce del DNA di Dassilva sulla scena del crimine, e una videocamera ha ripreso un uomo la cui corporatura non corrisponderebbe alla sua.