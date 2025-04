Omicidio Pierina Paganelli, l'audio con le sue urla e altre 2 voci: dubbi su Louis Dassilva e Manuela Bianchi

Prima dell’arrivo di Pierina Paganelli qualcuno avrebbe detto: "Stai più indietro". È quanto emerge in un nuovo audio registrato la sera in cui si è consumato l’omicidio, in via del Ciclamino 31, da una telecamera di sorveglianza installata all’interno del box di un residente. È l’ennesima registrazione sulla quale sta indagando la Procura per comprendere chi c’era, quella sera, nell’autorimessa sotto la palazzina in cui viveva la vittima.

Il nuovo audio: "Stai più indietro"

Alle 22:02:45 del 3 ottobre 2023 una telecamera installata all’interno del box auto di un residente di via del Ciclamino avrebbe registrato una voce che parla. Mancano circa 10 minuti al suono delle urla strazianti di Pierina Paganelli, ma qualcuno potrebbe essere già presente.

La voce direbbe: "Stai più indietro". Secondo l’accusa si tratterebbe di una voce maschile, ma la difesa di Louis Dassilva ha già negato che si possa trattare del 35enne senegalese.

Dassilva, ricordiamo, ha sempre dichiarato che la sera del 3 ottobre si trovava in casa insieme alla moglie Valeria Bartolucci e che insieme stavano guardando un film.

Chi c’era, dunque, in quell’autorimessa alle 22:02? Come detto in apertura, questo nuovo audio si aggiunge ad altri documenti registrati dalla stessa videocamera nel momento in cui il killer è entrato in azione per uccidere Pierina Paganelli con 29 coltellate.

Le voci registrate durante l’omicidio di Pierina Paganelli

La telecamera in questione è ancora l’unica testimone presente all’interno dei garage di via del Ciclamino 31 la sera dell’omicidio. Purtroppo l’occhio elettronico è stato in grado di immortalare solamente la traccia audio dei fatti, dal momento che la ripresa video era ostacolata dalla saracinesca.

Il dispositivo, infatti, era installato all’interno del box. Dopo quel "stai più indietro" registrato alle 22:02, alle 22:12:11 una voce maschile pronuncerebbe la parola "calma", poi scatta l’aggressione mortale. I media, giustamente, oscurano la parte in cui è possibile sentire le urla agghiaccianti della vittima. Durante l’assassinio, tuttavia, alle 22:13:41 si sentirebbe una voce femminile gridare: "Buona!".

Infine, terminata la mattanza, la stessa voce maschile della parola "calma" direbbe una frase che termina con la parola "ragazza" pronunciata con una sola "z".

I sospetti su Louis Dassilva e Manuela Bianchi

Secondo la Procura di Rimini le voci immortalate dalla videocamera di sorveglianza apparterrebbero a Louis Dassilva e Manuela Bianchi, ma secondo i difensori dei due indagati questi risultati dei consulenti sarebbero irrilevanti. La telecamera, infatti, sarebbe posizionata in un punto troppo lontano dal luogo in cui Pierina Paganelli è stata aggredita e uccisa.

Inoltre, il rumore di fondo sarebbe troppo presente per poter isolare delle voci distinte e attribuirle a persone specifiche.