Picchia l'ex moglie e le spappola la milza, arrestato 49enne a Ragusa: terribili violenze domestiche

Un uomo è stato arrestato a Ragusa per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravissime nei confronti dell’ex moglie e dei figli. L’arresto è avvenuto in seguito a un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che ha disposto la misura della detenzione domiciliare sostitutiva.

Dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, identificato come I.S., classe 1976, è stato arrestato per aver commesso maltrattamenti in famiglia nel corso del 2023. Le sue azioni violente hanno causato lesioni gravissime alla ex moglie, culminate nello spappolamento della milza e la conseguente asportazione.

Un clima di terrore

La vittima ha vissuto in uno stato di ansia e terrore a causa delle continue violenze, che hanno raggiunto il culmine con una aggressione particolarmente violenta nel marzo 2023. La donna è stata costretta a cambiare radicalmente le sue abitudini di vita, fino a quando ha deciso di denunciare i gravi fatti alle autorità competenti.

Condanna definitiva

La sentenza di condanna è diventata definitiva, e l’uomo dovrà scontare una pena di 3 anni e 5 mesi di detenzione domiciliare presso la sua abitazione. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Ragusa.

Fonte foto: IPA