Pietro Ghislandi morto a 68 anni, il comico di Drive In e Striscia la Notizia era malato da tempo

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Pietro Ghislandi, attore, comico e ventriloquo noto per il suo lavoro in programmi tv di successo come Drive In e Striscia la Notizia. Aveva 68 anni ed era malato da tempo.

Morto Pietro Ghislandi

Pietro Ghislandi si è spento nella notte a Bergamo dopo una lunga malattia. Aveva 68 anni.

Artista poliedrico e versatile, capace di spaziare da ruoli comici a drammatici, ha lavorato per il cinema, per la televisione, in teatro e nella pubblicità.

Ghislandi era diventato noto al grande pubblico negli anni Ottanta come comico ventriloquo con il suo inseparabile pupazzo Sergio.

Notizia in aggiornamento