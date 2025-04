Pneumatici rubati a Milano, banda arrestata: così depredava le gomme delle auto in 2 minuti e 30 secondi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini italiani di 30 e 36 anni sono stati arrestati a Milano per il furto di treni di pneumatici. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato a seguito di indagini che hanno portato all’identificazione dei responsabili.

Indagini e arresti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro hanno avviato le indagini il 31 marzo, dopo aver ricevuto 7 denunce da parte di cittadini della zona. I furti sono stati commessi tra il 27 e il 30 marzo in un’area circoscritta tra via Racconigi, via Arganini, via Silvestri e viale Suzzani.

Scoperta dei responsabili

Gli investigatori hanno individuato una vettura scura che si allontanava dal luogo di un furto in viale Suzzani. L’intuizione chiave è stata verificare la presenza di persone con precedenti per furto nelle strutture ricettive vicine, portando all’identificazione dei due sospettati, che alloggiavano in un B&B nei pressi dei luoghi dei furti.

Prove e perquisizioni

Durante l’ispezione dei telefoni dei sospettati, sono state trovate foto di cerchi per gomme di diverse marche, molte delle quali corrispondenti a quelle rubate. Un decreto di perquisizione ha permesso di scoprire 11 treni di gomme in un box auto in viale De Marchi, affittato dal 36enne. Sono stati trovati anche strumenti utilizzati per i furti.

Modus operandi

Il metodo dei furti era sempre lo stesso: in circa 2 minuti e 30 secondi, i due smontavano i quattro pneumatici dalle macchine, poggiando i dischi dei freni su dei ceppi di legno simili tra di loro, caricavano gli pneumatici sulla loro automobile e fuggivano verso la prossima macchina da depredare. La loro abilità era evidente nella velocità e nell’uso di attrezzature specifiche.

Presunzione di innocenza

Resta ferma la presunzione di innocenza per i sospettati, che devono essere considerati non colpevoli fino a una eventuale condanna definitiva.

Fonte foto: IPA