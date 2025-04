Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta, temporali e grandine in arrivo: rischio nubifragi e frane in 4 Regioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pioggia, temporali e grandine dovrebbero rovinare la settimana di Pasqua in gran parte d’Italia. I modelli meteo annunciano infatti un’ondata di maltempo con fenomeni intensi già dalla Domenica delle Palme. Le giornate di Pasqua e Pasquetta sono a rischio: possibili nubifragi, allagamenti e frane soprattutto in almeno Regioni.

Meteo della settimana: i giorni peggiori

Le prime avvisaglie del peggioramento sono attese già domenica 13 aprile, con l’arrivo di un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico. Le prime regioni colpite saranno quattro: Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana, con precipitazioni forti e la possibilità di locali allagamenti e smottamenti.

Il picco del maltempo è atteso tra martedì 15 e giovedì 17 aprile, quando è previsto un ciclone in formazione sui mari italiani. Sarà questo fenomeno a innescare nubifragi e grandinate. La pioggia potrebbe quindi raggiungere la cifra di 300 mm in poche ore, pari a due mesi di precipitazioni concentrate in una sola giornata.

Fonte foto: ANSA Pioggia e grandine a Pasqua e Pasquetta: feste a rischio nubifragio e frane

Il rischio maggiore è per le zone già colpite da abbondanti piogge nelle settimane precedenti, dove i terreni sono saturi e non riescono più ad assorbire acqua.

Temporali a Pasqua

Dopo una tregua prevista per sabato 19 aprile, il maltempo potrebbe tornare proprio nella giornata di Pasqua (20 aprile). Le ultime previsioni indicano un nuovo peggioramento che colpirà inizialmente il Centro-Nord per poi estendersi al Sud.

Non sono escluse piogge forti e temporali improvvisi, specie nelle ore pomeridiane. Come ogni anno, quindi, si presenta il rischio di annullamento per molte attività all’aperto. Ma il giorno peggiore, in questo senso, è quello di Pasquetta.

Le previsioni per Pasquetta

Anche la giornata di Pasquetta infatti sembra essere a rischio. L’Italia sarà ancora sotto l’influsso di correnti instabili: sono previste piogge intermittenti e temporali sparsi, con maggior impatto al Sud e nelle zone interne del Centro.

L’instabilità colpirà, come da tradizione, soprattutto nel pomeriggio, rendendo difficili le classiche gite fuori porta. Nessuna zona può dirsi completamente al sicuro dal maltempo, ma in particolare le Regioni già colpite da maltempo potrebbero subire le conseguenze più gravi, come le frane.