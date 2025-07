Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 80 patenti ritirate il bilancio dei recenti controlli della Polizia Stradale nella provincia di Ravenna, dove gli agenti hanno intensificato le attività di prevenzione per contrastare l’uso improprio di dispositivi elettronici durante la guida. L’operazione, condotta nelle ultime due settimane, è stata motivata dall’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza sulle strade locali.

Controlli serrati sulle strade della provincia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Polizia Stradale di Ravenna ha rafforzato la propria presenza sul territorio, organizzando una serie di servizi mirati per prevenire comportamenti pericolosi alla guida. In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’uso di smartphone e altri dispositivi elettronici, una delle principali cause di distrazione al volante e di incidenti stradali.

Oltre 80 patenti ritirate: il dettaglio delle violazioni

Nel corso delle ultime due settimane, gli agenti hanno proceduto al ritiro di più di 80 patenti di guida. Di queste, ben 74 patenti sono state sospese per l’utilizzo di smartphone durante la marcia. Il dato evidenzia come l’uso improprio di dispositivi mobili rappresenti una problematica diffusa e sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione su questo fenomeno.

Le norme del Codice della Strada e le sanzioni previste

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Codice della Strada vieta espressamente al conducente di utilizzare, durante la guida, apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. La violazione di questa norma costituisce un illecito amministrativo e comporta sanzioni pecuniarie comprese tra 250 euro e 1.000 euro, oltre alla sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Nel caso in cui lo stesso conducente venga sorpreso a commettere una seconda infrazione nell’arco di due anni, le sanzioni diventano ancora più severe: la multa può variare da 350 euro a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare fino a tre mesi.

Obiettivo: aumentare la sicurezza sulle strade

Le attività di controllo rientrano in una più ampia strategia di prevenzione, finalizzata a ridurre il numero di incidenti causati dalla distrazione alla guida. L’utilizzo di smartphone e dispositivi elettronici, infatti, è stato riconosciuto come uno dei principali fattori di rischio per la sicurezza stradale. La Polizia Stradale ha sottolineato che i servizi mirati proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti e scoraggiare comportamenti pericolosi.

Le reazioni della comunità e le prospettive future

L’intensificazione dei controlli ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini della provincia di Ravenna. Da un lato, molti residenti hanno espresso apprezzamento per l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sulle strade; dall’altro, alcuni automobilisti hanno manifestato preoccupazione per la severità delle sanzioni e la frequenza dei controlli. Tuttavia, la Polizia ribadisce che la prevenzione resta la priorità assoluta, soprattutto in un periodo in cui l’uso di dispositivi elettronici è sempre più diffuso.

Conclusioni e raccomandazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la lotta contro la distrazione alla guida continuerà con la stessa determinazione anche nei prossimi mesi. Gli automobilisti sono invitati a rispettare le norme del Codice della Strada e a evitare qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

La Polizia Stradale di Ravenna rinnova l’appello alla prudenza e alla responsabilità, ricordando che il rispetto delle regole è fondamentale per prevenire incidenti e salvare vite umane.

