Ricercato per una tangente da 200mila euro, arrestato a Ravenna durante un normale controllo

Arresto per corruzione della Polizia di Stato a Ravenna. Un cittadino straniero è stato fermato in seguito a un mandato di cattura internazionale emesso il 7 febbraio 2022 dall’Autorità Giudiziaria di Durazzo, in Albania, per aver ricevuto indebitamente una tangente di 200.000 euro.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella tarda mattinata odierna. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno fermato l’uomo durante un controllo di routine mentre era alla guida della sua autovettura. Le verifiche estese al territorio estero hanno confermato la pendenza del mandato di cattura internazionale a suo carico.

Il reato di corruzione

L’uomo è accusato di corruzione per aver ricevuto una tangente di 200.000 euro con l’intento di omettere controlli amministrativi su una società operante in Albania. Questo comportamento è previsto e punito dall’art. 256 del codice penale albanese.

Conseguenze legali

Dopo l’arresto, è stata data immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna, dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.

