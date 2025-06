Rieti, scontri tra tifosi con bastoni e fumogeni: auto bruciate e sputi alla polizia, 20 Daspo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 20 denunce il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Rieti, dove tifosi della Rinascita Basket Rimini sono stati accusati di danneggiamento e incendio aggravati, mentre tifosi locali sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale. Gli scontri sono avvenuti il 26 marzo 2025 nei pressi del Palasojourner.

La dinamica degli eventi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incontro di basket tra la Real Sebastiani Rieti e la Rinascita Basket Rimini si è svolto in un clima di tensione, dovuto alla rivalità tra le tifoserie. Le pattuglie della Polizia di Stato hanno scortato i tifosi riminesi del gruppo Ultras “Il Barrio” fino all’impianto sportivo. Tuttavia, due van con a bordo alcuni tifosi riminesi si sono sganciati dalla scorta e si sono diretti autonomamente verso un bar vicino al Palasojourner.

Gli scontri e i danni

Giunti nei pressi del bar, i tifosi riminesi, armati di bastoni e fumogeni, hanno dato vita a tafferugli con i tifosi reatini. Gli scontri hanno causato danneggiamenti a diverse autovetture e cassonetti dei rifiuti. Alla vista delle Volanti della Polizia, i tifosi riminesi sono fuggiti a bordo dei loro van.

Le indagini e le denunce

Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di identificare 15 tifosi riminesi, di cui 9 con precedenti per reati simili. Due di loro erano già destinatari di un DASPO per partite di calcio del Rimini, avendo partecipato a scontri a Teramo nel 2019. Al termine della partita, momenti di tensione si sono registrati anche tra i tifosi reatini, che hanno reagito con insulti e sputi contro gli agenti di polizia.

Provvedimenti e conseguenze

Alla luce delle indagini, i 15 tifosi riminesi sono stati denunciati per danneggiamento e incendio aggravati, mentre 5 tifosi reatini sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale. Il Questore di Rieti ha emesso un DASPO per tutti i venti tifosi, vietando loro l’accesso agli eventi di basket per un periodo da 1 a 5 anni. Per alcuni è stato richiesto l’obbligo di presentarsi presso un ufficio di Polizia Giudiziaria durante le partite della loro squadra.

Presunzione di innocenza

Si sottolinea che, essendo in fase di indagini preliminari, le persone denunciate sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

