Rinvenuto cadavere di un uomo nel lago Lucrino a Pozzuoli, giallo sull'identità: in corso le indagini

Giallo nel Napoletano. Il corpo privo di vita di un uomo è stato rinvenuto nel lago Lucrino a Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei. Il cadavere, non ancora identificato, è di un uomo di circa cinquant’anni. In corso le indagini dei carabinieri, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, dal malore all’omicidio.

Rinvenuto cadavere nel lago Lucrino a Pozzuoli

Il macabro ritrovamento è stato effettuato nella mattinata di domenica 27 aprile a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque del lago Lucrino, sulla costa dei Campi Flegrei. Lo riporta Ansa.

Il cadavere è stato rinvenuto nel lago Lucrino a Pozzuoli, in provincia di Napoli

Cadavere non ancora identificato

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli per effettuare i rilievi del caso.

Il cadavere non è stato ancora identificato, da quanto emerso appartiene a un uomo di età apparente di circa cinquant’anni.

Sono in corso gli accertamenti per dare un nome al corpo ripescato dalle acque del lago.

Le indagini

Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Napoli, per ricostruire quanto accaduto, ancora nelle fasi iniziali.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, dal malore al suicidio fino all’ipotesi dell’omicidio.