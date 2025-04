Cadavere trovato nel fiume Santerno a Imola, era senza vestiti: a chi appartiene il corpo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Imola, il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato trovato nel fiume Santerno. È stato un passante a notare in acqua il corpo, privo di vestiti, e a chiamare le forze dell’ordine. In corso le indagini per l’identificazione e per chiarire cosa sia successo, al momento non viene esclusa nessuna pista.

Cadavere trovato nel fiume Santerno a Imola

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 aprile, quando un passante ha visto una sagoma galleggiare nelle acque del fiume Santerno a Imola, in provincia di Bologna.

Il cadavere è stato avvistato e recuperato nei pressi di via Antonio Graziadei, nella periferia della città. Lo riporta Ansa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con anche i sommozzatori e il personale del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

La salma è stata recuperata dalle acque del fiume e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini.

Il corpo di un uomo, era senza vestiti

Da quanto emerso si tratta di un uomo di circa 40 anni, il corpo era in acqua senza vestiti. Lo riferisce Adnkronos.

Al momento non si hanno indicazioni sull’identità dell’uomo né sulle cause della morte.

Stando alle prime valutazioni e allo stato del cadavere, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, il corpo sarebbe rimasto in acqua diversi giorni.

Le indagini

La procura di Bologna ha aperto un fascicolo d’indagine sul caso, sarà disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

In corso le indagini dei carabinieri, anche in relazione alle denunce di persone scomparse.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, dal suicidio all’incidente o altro.