Roma, fuga spericolata per sfuggire alla polizia: 3 arresti dopo inseguimento e botte agli agenti

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Roma, dove due uomini e una donna cileni sono stati fermati per resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nei pressi di Via Casilina, quando i tre, a bordo di un’auto a noleggio, hanno tentato una fuga spericolata per sfuggire a un controllo della polizia.

La fuga e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno intimato l’alt ai tre, ma il conducente ha accelerato, dando il via a una pericolosa fuga. La corsa si è conclusa in Via Tor Bella Monaca a Roma, dove l’auto dei fuggitivi ha impattato contro un’altra vettura. Abbandonato il veicolo, i tre hanno tentato di dileguarsi, ma sono stati bloccati dai poliziotti. Durante l’arresto, hanno opposto resistenza, ingaggiando una colluttazione e minacciando gli agenti.

La perquisizione e le accuse

Durante la perquisizione del veicolo, è stata trovata una scatola gialla contenente 5 pezzi di Marijuana e 7 involucri di Hashish, per un peso complessivo di circa 25 grammi, oltre a 700 euro in contanti. I tre sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti. Il più giovane dei due uomini è stato anche denunciato per danneggiamento dopo aver infranto il vetro posteriore della volante.

La risposta delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine di Roma hanno dimostrato determinazione nel garantire la sicurezza della collettività, arginando comportamenti delittuosi nella periferia della città. I controlli nella zona proseguiranno con strategie differenziate per contrastare le attività criminali. Le indagini sono ancora in corso e gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

