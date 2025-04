Scappa dai domiciliari a Rieti e tenta il rientro in extremis scavalcando un muro: l'epilogo della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Evasione e arresto per un cinquantenne di Rieti: sorpreso mentre cercava di rientrare a casa scavalcando il muro di recinzione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per detenzione a fini di spaccio, è stato nuovamente arrestato e condotto in carcere.

Controlli della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Rieti hanno intensificato i controlli sul territorio. L’obiettivo era verificare la presenza di persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le loro abitazioni.

La scoperta dell’evasione

Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno scoperto che un cinquantenne, già arrestato nei mesi precedenti per detenzione a fini di spaccio, non era in casa. Dopo aver suonato ripetutamente il campanello, i poliziotti hanno perlustrato la zona e lo hanno sorpreso mentre tentava di scavalcare il muro di recinzione posteriore della sua abitazione.

Nuovo arresto e custodia cautelare

Per l’uomo è scattato l’arresto per evasione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato nuovamente collocato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Tuttavia, pochi giorni dopo, l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di custodia cautelare in carcere, eseguito immediatamente dagli Agenti della Polizia di Stato, conducendo il reatino presso la locale Casa Circondariale.

Iter giudiziario

Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice. Si sottolinea che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, la persona arrestata è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.

Rieti, 5 aprile 2025.

Fonte foto: IPA