Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino tunisino per spaccio di sostanze stupefacenti e identificato un trentenne destinatario di ordine di carcerazione: è questo il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di martedì scorso a Ravenna, nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer. L’operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di droga, ha portato a un arresto e all’esecuzione di un ordine di carcerazione.

Controlli straordinari nella zona della stazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di martedì scorso sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nell’area della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer a Ravenna. L’obiettivo era quello di contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, in risposta alle segnalazioni dei residenti e alle recenti attività investigative che avevano evidenziato una recrudescenza del fenomeno nella zona.

Arrestato un cittadino tunisino per spaccio di hashish

Durante le attività di controllo, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato sotto i portici tra via Carducci e i giardini Speyer un rapido scambio di mano tra due soggetti, comportamento che ha destato immediatamente sospetti. I poliziotti sono intervenuti tempestivamente, fermando entrambi i giovani coinvolti. Uno dei fermati, identificato come l’acquirente, ha dichiarato di aver appena acquistato una dose di hashish dall’altro ragazzo, ma ha precisato che la sostanza gli era stata consegnata da un terzo individuo, il quale si era dato alla fuga alla vista degli agenti.

Il presunto spacciatore, un cittadino tunisino, è stato condotto in Questura per l’identificazione e le procedure di rito. Dopo essere stato fotosegnalato e averne accertato le generalità, il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.

Identificato e arrestato un trentenne con precedenti

Nel corso degli stessi controlli, sempre nel pomeriggio, gli agenti hanno identificato un altro soggetto, un trentenne di origine straniera già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. Nei confronti di quest’uomo pendeva un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena complessiva di due anni e tre mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, il trentenne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ravenna per l’esecuzione della pena.

IPA