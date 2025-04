Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025, dove sarà possibile fare la spesa durante i giorni di festa

Può capitare di dover fare la spesa all’ultimo minuto a Pasqua o a Pasquetta perché si è dimenticato qualcosa o perché un invitato è stato aggiunto all’ultimo minuto. Vediamo allora quali sono i supermercati aperti a Pasqua 2025 ed anche il giorno seguente, il lunedì di Pasquetta. L’elenco che segue deve essere considerato un’indicazione di massima: eventuali aperture o chiusure straordinarie potrebbero essere disposte su ambito locale.

Come sapere se il supermercato è aperto a Pasqua e Pasquetta

Il suggerimento è quello di verificare, prima di fare la spesa, sia a Pasqua che a Pasquetta, l’effettiva apertura del supermercato di interesse.

Le indicazioni del caso sono riportate sui siti web dei vari supermercati, così come sulle app e sui cartelli affissi agli ingressi e alle casse dei vari esercizi commerciali.

Quali supermercati sono aperti a Pasqua

A Pasqua 2025, che cade di domenica 20 aprile, la maggior parte dei seguenti punti vendita rimarrà chiusa, anche se alcuni supermercati resteranno aperti con orario ridotto, ovvero nella fascia mattutina e fino ad ora di pranzo:

Carrefour;

Conad;

Despar;

Il Gigante.

Sono invece chiusi a Pasqua i seguenti supermercati:

Bennet;

Esselunga;

MD;

Tigros;

Lidl;

Pam Panorama;

Unes.

Eccezioni alla tendenza indicata potrebbero verificarsi, in particolare, nelle città più grandi: ad esempio, a Roma, il punto vendita Coop di via Giustiniani, in pieno centro storico, aprirà sia a Pasqua che a Pasquetta con orario continuato dalle 8:00 fino alle 22:00. Sempre a Roma fa eccezione il Carrefour di via Vittoria.

Supermercati aperti a Pasquetta

I supermercati aperti a Pasquetta potrebbero effettuare un orario ridotto in determinati punti vendita, soprattutto in quelli dislocati nei centri più piccoli. Fatta questa doverosa premessa, si indica di seguito l’elenco dei supermercati aperti a Pasquetta (lunedì 21 aprile):

Aldi;

Bennet;

Carrefour;

Conad;

Despar;

Esselunga;

Il Gigante;

Iper;

Lidl;

MD;

Pam Panorama;

Tigros;

Unes.

Il suggerimento, valido anche a Pasquetta, è quello di controllare la disponibilità del singolo esercizio commerciale di interesse.