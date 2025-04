Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta, le previsioni meteo tra sole e pioggia: dove sono previsti temporali

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta? Secondo le ultime previsioni meteo, le giornate festive saranno anticipate da condizioni climatiche in miglioramento e saranno caratterizzate da instabilità e da nuovi rovesci, soprattutto nel Nord-Ovest mentre sono previste schiarite e temperature primaverili nelle zone restanti dello Stivale.

Le previsioni meteo

Tempo instabile prima e durante le festività pasquali. Dopo la violenta ondata di maltempo degli ultimi giorni, le condizioni climatiche sono in miglioramento sia al Centro-Nord che al Centro-Sud. Schiarite previste e prolungate sia nella giornata di venerdì 18 aprile che in quella di sabato 19.

Situazione diversa invece per quanto riguarda domenica 20 e lunedì 21, ossia nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Le temperature infatti si alzeranno per gran parte dell’Italia mentre nuove piogge, anche abbondanti, colpiranno il Nord-Ovest.

Fonte foto: IPA I danni del maltempo degli ultimi giorni a Milano

Differenza tra Nord e Sud

Il lungo weekend di Pasqua sarà accompagnato da rovesci sparsi, in particolare durante le ore mattutine, causati da una risalita di aria calda e umida dal Maghreb.

Le nuove precipitazioni colpiranno soprattutto Sardegna e Nord-Ovest dove sono in arrivo altri accumuli di circa 30-50 mm. Niente a che vedere comunque con quanto visto nelle giornate precedenti quando sono caduti circa 300-500 mm di pioggia.

Per il resto d’Italia invece è previsto un deciso miglioramento nelle prossime ore e fino alle festività. Come riporta ilmeteo.it, sul versante adriatico e al Sud ci sarà un clima asciutto, gradevole e soleggiato anche se non sono esclusi sporadici temporali a Pasquetta anche al Centro, soprattutto in Toscana, e al Nord-Est.

Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta

A grandi linee dunque il peggio sembra essere passato e a confermarlo è anche Paolo Sottocorona, esperto del settore, su La7 che, tornando sulle giornate precedenti alla Pasqua, ha parlato di una sorta di “intervallo” prima delle schiarite.

In giro per l’Italia, a Pasqua, il tempo sarà accettabile, tipicamente primaverile con alternanza sole-nubi-scrosci. “Centro e Sud se la cavano con qualche nuvola“, ha detto Sottocorona.

Soprattutto nelle zone meridionali poi ci saranno cieli soleggiati e temperature gradevoli per godersi i giorni di festa. Infine, il lunedì dell’Angelo sarà caratterizzato da schiarite e assenza di nubi in molte zone del Sud e in parte del Centro-Nord, con precipitazioni concentrate solo al Nord-Ovest.