Tempesta Floris devasta la Scozia, migliaia di persone senza elettricità, treni sospesi e voli cancellati

In Scozia si contano i danni della tempesta Floris e anche le conseguenze per le zone colpite sono ingenti. Migliaia di abitazioni sono ancora senza elettricità, i treni rimangono sospesi e numerosi voli sono stati cancellati con conseguenti disagi in tutto il Regno Unito. L’allerta meteo è terminata dalla 22.00 del 4 agosto e una delle tempeste estive più forti mai registrate negli ultimi decenni si starebbe spostando verso la Scandinavia in maniera definitiva.

Cosa è la tempesta Floris

I meteorologi scozzesi concordano sull’intensità anomala fuori stagione della tempesta Floris.

Una sorta di unicum perché fenomeni di questo tipo, e anche di minore impatto, si registrano solitamente ad ottobre.

Getty L’avviso di una stazione di non viaggiare a causa della tempesta Floris

Nel Regno Unito era almeno un decennio che non si verificava un episodio di questa portata che potrebbe impattare Svezia e Norvegia in maniera significativa causando anche ulteriori disagi.

Floris è una tempesta causata probabilmente da quello che gli esperti definiscono “sting jet” un violento scontro tra aria fredda e aria calda durante precipitazioni extratropicali.

Ciò che rende devastante questo tipo fenomeno climatico è la potenza e l’imprevedibilità delle raffiche di vento che possono superare anche i 140km all’ora e fulmini.

I danni nel Regno Unito per treni e voli

Il 4 agosto i treni e i voli cancellati hanno causato gravi disagi in tutto il Regno Unito. Secondo le prime stime della società di analisi aeronautica Cirium, almeno 68 voli in partenza sono stati cancellati a causa della tempesta.

La circolazione ferroviaria dovrebbe essere ripristinata nella giornata di mercoledì 6 agosto quando saranno completate tutte le operazioni di pulizia e rimozione di alberi e residui temporaleschi da binari e stazioni.

Sono stati chiamati in campo oltre 500 tecnici e altri sono stati preallertati da altre zone per accelerare le operazioni di sgombero.

Anche i voli e i traghetti sono stati sospesi in tutta la Scozia a causa della tempesta Floris e la popolazione è stata invitata a evitare spostamenti.

Virale in rete un video di un aereo che ha difficoltà ad atterrare causa maltempo.

Case isolate e senza elettricità

Per rendersi conto delle difficoltà e delle conseguenze riscontrate a causa della tempesta Floris, la stragrande maggioranza delle operazioni di sgombero di strade e reti ferroviarie sono state fatte al buio.

Infatti, risultano ancora senza corrente migliaia di case nelle Highlands, nel Moray e nell’Aberdeenshire.

Numerosi media locali aggiornano che sono stati comunque compiuti buoni progressi di ripristino dell’energia elettrica.

L’obiettivo è di ripristinare l’utenza alla maggior parte dei 22.000 clienti colpiti dall’interruzione di elettricità entro giovedì 6 agosto.

Nel frattempo è stato offerto un rimborso per il costo dei pasti, fino a 30 sterline a persona al giorno. Previsti anche furgoni di assistenza che offrono cibi e bevande caldi in punti strategici.