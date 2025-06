Test di Medicina addio, iscrizioni libere per il primo semestre fino al 25 luglio: poi ci sarà una graduatoria

Al via le iscrizioni al primo semestre 2025 dei corsi di laurea di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Novità assoluta per quel che riguarda le modalità di iscrizione che non contemplano più il temuto test di ingresso. Da lunedì 23 giugno e fino al 25 luglio sarà possibile fare richiesta per accedere liberamente al primo semestre dei corsi dopo il quale sarà stilata una graduatoria nazionale in base ai risultati degli esami. Gli studenti che otterranno buoni punteggi potranno proseguire nel percorso studi, invece a coloro che non conseguiranno esiti non soddisfacenti sarà data la possibilità di seguire altri corsi di laurea.

Test di Medicina, primo semestre: iscrizioni fino al 25 luglio poi la graduatoria

Prima della riforma voluta dal ministero dell’Università e della Ricerca era obbligatorio sostenere e superare un test di ingresso per poter iniziare a frequentare i corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Ora invece è stato modificato il funzionamento relativo al cosiddetto sistema a “numero chiuso”.

Con le nuove regole, tutti gli studenti possono effettuare le iscrizioni al primo semestre dei tre corsi di laurea sopra menzionati. Dopodiché dovranno frequentare tre materie e, alla fine, sostenere i relativi esami.

Fonte foto: ANSA

Quali sono i percorsi di studi “affini”

Quando si procede con l’iscrizione deve essere indicata la sede in cui si ha intenzione di seguire il semestre aperto.

Inoltre viene richiesto allo studente di indicare un corso di laurea alternativo, chiamato “corso affine”.

Si tratta del percorso di studi che si potrà intraprendere laddove non si dovesse superare il primo “semestre filtro” di medicina. Un’opzione pensata per far sì che coloro che non ce la fanno a ottenere i punteggi per continuare a studiare Medicina non abbiano buttato sei mesi di lavoro sui libri.

I corsi “affini” sono Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia e Farmacia industriale, e Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.

L’iscrizione al corso “affine” non è vincolante. Vale a dire che dopo il “semestre filtro” ogni studente può anche scegliere di cambiare totalmente indirizzo di studio.

L’obiettivo della riforma

La riforma delle modalità di accesso ai corsi universitari di Medicina ha ricevuto l’ok lo scorso marzo ed ha il fine di trovare una soluzione alla carenza di medici e mediche negli ospedali del servizio sanitario nazionale e sul territorio.