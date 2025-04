Verona, 13 denunce in 48 ore: rapine tra minori, furti nei negozi, droga, vandalismi e aggressioni nei bar

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 13 denunce il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Verona durante il weekend di Pasqua. Gli agenti delle Volanti sono stati impegnati in attività di controllo del territorio per prevenire e contrastare l’illegalità.

Rapina al centro commerciale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i primi a essere denunciati sono stati due giovanissimi, accusati di rapina all’interno del centro commerciale Adigeo. Sabato mattina, poco dopo le 10.00, i due hanno sottratto circa 160 euro a due ragazzini. La somma è stata poi restituita ai legittimi proprietari. Ai giovani è stato contestato anche un tentativo di rapina nei confronti di un altro coetaneo.

Furto da Primark

Nella stessa giornata, intorno alle 17.00, gli agenti sono intervenuti nuovamente all’Adigeo per un furto nel negozio di abbigliamento “Primark”. Una ventiduenne italiana, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dopo essere stata sorpresa con capi d’abbigliamento non pagati per un valore di circa 50 euro.

Danneggiamento in un bar

Domenica notte, un cittadino marocchino di 36 anni è stato denunciato per danneggiamento in un bar di via Roma. In evidente stato di alterazione alcolica, l’uomo ha colpito con un pugno la vetrina del bancone espositivo, mandandola in frantumi.

Getto pericoloso di cose

Nei pressi di un bar di piazzale Olimpia, una trentaseienne rumena è stata denunciata per getto pericoloso di cose. Dopo essere stata invitata ad allontanarsi per uso di sostanze stupefacenti, ha aggredito la proprietaria del locale spruzzandole contro dello spray al peperoncino.

Detenzione di sostanze stupefacenti

Un quarantenne marocchino e un trentasettenne veronese sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno rinvenuto cocaina in un involucro di cellophane bianco vicino al luogo in cui i due erano stati segnalati tramite l’app YOUPOL.

Violazione di sigilli

Il giorno di Pasqua, altri 3 giovani italiani sono stati denunciati per violazione di sigilli dopo essersi introdotti in una villa sottoposta a sequestro penale.

Ricettazione di scooter

Ieri, un giovane algerino è stato deferito per ricettazione. Segnalato da un’automobilista, è stato trovato in via Monreale mentre tentava di avviare un motorino rubato.

Altre denunce

A completare il bilancio del weekend a Verona, altre due denunce per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

