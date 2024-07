L’esilarante scenetta avviene durante una partita dell’Inghilterra agli Europei 2024. Una giovane ragazza, Paige Nicholson stava guardando la partita tra la sua nazionale e la Slovacchia insieme a sua sorella Nancy.

Tutto il bar esplode in urla di giubilo al 95mo minuto, quando Jude Bellingham segna il gol risolutivo. Paige si unisce ai festeggiamenti ma il karma deve avere in serbo una punizione esemplare per lei…