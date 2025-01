Nuova Skoda Kodiaq RS, la versione ad alte prestazioni del SUV boemo

Sport. Utility. Vehicle. Tre parole che si condensano in una sola sigla: SUV. Un tempo, berline e station wagon dominavano il mercato, ma oggi tutto è cambiato. I SUV rispondono a chi cerca funzionalità senza rinunciare al piacere di guida. Dopo una settimana intensa, non c’è niente di meglio che premiarsi con un’auto capace di sorprendere. Ed è qui che irrompe in scena la Skoda Kodiaq RS, pronta ad affermarsi su ogni strada: incarnazione di potenza e dinamismo, trasforma anche il percorso più ordinario in una scarica di pura adrenalina.