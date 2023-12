Il modello “stravagante” di Giugiaro venduto a cifre da record

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Di modelli stravaganti che rubano l’occhio al primo sguardo ne conosciamo tanti, ma quello venduto a un’asta Bonhams ad Abu Dhabi è tra quelli che non smettono di sorprendere e che, per via dell’edizione limitata ai tempi di produzione, lasciano tutti a bocca aperta per il prezzo di vendita. Parliamo dell’incredibile Aztec Barchetta, una delle spider più esclusive e al tempo stesso strane di sempre che è stata progettata da Italdesign di Giugiaro nel 1988 e che, in uno dei suoi 20 esemplari esistenti, è stata venduta a un prezzo mozzafiato.

La Barchetta Giugiaro che sorprende

Realizzata in tiratura limitata, con soli 20 esemplari presenti al mondo, la Aztec Barchetta di Giorgetto Giugiaro è una di quelle spider che con le sue linee poco convenzionali continua a fare breccia nel cuore dei collezionisti. Italdesign, infatti, negli anni Ottanta è stata capace di mettere a punto un modello che, quasi quarant’anni dopo riesce ancora a strabiliare tutti grazie a uno stile che ricorda tanto gli anni ’50 e ’60.

Con le sue linee d’altri tempi, infatti, l’Aztec Barchetta infatti è da sempre stata capace di mettere in primo piano il conducente, con l’abitacolo sui generis diviso chiaramente in due parti. Le cupole, con tanto di finestrini, infatti, dividono una parte e l’altra degli interni, con un pannello divisorio tra le due che fanno sentire completamente al centro dell’attenzione il guidatore tanto quanto il passeggero.

La carrozzeria, poi, ha quel look sportivi e futuristici che, per gli anni in cui è stata prodotta, hanno sorpreso tutti. Infatti mischiando elementi comuni alle spider del tempo, come i fanali a scomparsa, e tante altre piccole chicche, un’auto degli anni Ottanta è capace di spedire tutti dritti nel futuro. E guardando il suo “lato b”, i fari occupano tutta la coda in cui viene esaltato uno scarico squadrato e un gigantesco alettone in fibra di carbonio che sembra quello delle monoposto di F1.

La vendita da record all’asta

Ma quanto costava tutto ciò? Per i tempi era davvero un’auto che potevano permettersi soltanto i più facoltosi, perché dopo la presentazione al Salone di Torino del 1988, manifestazione che tornerà in Piemonte anche nel 2024, il prezzo di vendita fu uno dei grandi ostacoli: ben 500.000 marchi tedeschi, l’equivalente odierno di 260.000 euro. E tanti clienti, magari interessati al modello, si allontanarono da quello che sarebbe stato il modello da sogno da avere in un garage.

E oggi, a quasi quarant’anni dal lancio di quel modello, Aztec Barchetta torna a sorprendere all’asta. Sì, perché una delle 20 immesse sul mercato è stata venduta da Bonhams ad Abu Dhabi per 130.000 euro. La metà di quello che nel 1988 veniva richiesto, ma pur sempre cifre da capogiro.

A essere stata venduta è una Barchetta di Giugiaro che ha percorso “soltanto” 7.700 km e che può vantare su un 5 cilindri da 250 CV di origini audi con un sistema di trazione integrale derivato dalla Lancia Delta. Un modello oggi comprato all’asta a 130.000 euro ma che, se ben mantenuto, nei prossimi anni di sicuro acquisterà un valore quasi inestimabile.