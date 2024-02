Ottime notizie per i fan del Leone: la Peugeot 3008 è acquistabile a partire dal 27 febbraio con gli incentivi stanziati dal Governo italiano per il 2024

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot La Peugeot 3008 ha ora diritto agli incentivi

La Peugeot 3008 potrà essere acquistata in Italia a condizioni agevolate con gli ecoincentivi. Il tesoretto da quasi un miliardo di euro (950 milioni) stanziato dal Governo della nostra penisola nel 2024 andrà a riguardare pure la vettura francese, tra i modelli acquistabili a cifre agevolate. Un’occasione irresistibile per tanti fan del Leone, che aspettavano in uno sconto generoso, trattenuti dall’importante soglia di accesso.

Lotta all’inquinamento ambientale

Il parco circolante del Belpaese continua a essere vecchio, specialmente se rapportato agli altri major markets d’Europa. Tolta la Spagna, i paragoni sono impietosi, con la Germania, la Francia e il Regno Unito. Ciò comporta delle complicazioni sul piano della salute, andando a minare il benessere dei cittadini, ribadito dall’emergenza smog scoppiata a Milano. I dati divulgati dal centro studi svizzero IqAir hanno messo ulteriormente in luce le falle del sistema. Benché il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, si ostini a liquidare la questione come marginale, poiché le rilevazioni sono state effettuate da un ente privato, i problemi sussistono e sono pure evidenti.

In sostanza, occorre trovare una soluzione e al più presto, prima che sia troppo tardi. E in questo scenario si inserisce il pacchetto di aiuti accordato dal Governo, introdotto mediante Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) nel 2022, quando nella stanza dei bottoni sedeva Mario Draghi. Gli importi rimasti ancora disponibili del precedente biennio, verranno, dunque, portati nell’anno in corso, nella speranza che questa sia davvero la volta buona per l’abbassamento dell’età media del parco macchine.

Al centro della scena ci sono le motorizzazioni full electric, le quali, nella Peugeot 3008, affiancano le versioni ibride, già apprezzate dal pubblico. L’autonomia, pari a 700 km nel ciclo WLTP, garantisce la massima libertà di movimento, mentre la ricarica diventa facile e veloce grazie a potenze fino a 160 kW in corrente continua, così da recuperare 100 km di percorrenza in appena 10 minuti.

L’imponenza da Sport Utility abbinata alle forme da fastback fanno sì che sia una opzioni della gamma Peugeot dal maggiore appeal, e lo sarà soprattutto da adesso in poi lungo lo Stivale, complice l’aggressiva politica commerciale attuata allo scopo di superare la concorrenza.

Il listino

Il Costruttore francese ha preso la decisione di rendere più accessibile il listino, con una riduzione dei prezzi dell’esemplare a batteria. A partire da oggi, martedì 27 febbraio 2024, l’allestimento Allure, comprensivo di numerose dotazioni di serie, costa 41.980 euro, cioè 7.800 euro in meno. Per la variante top di gamma GT ne servono ora 49.730 euro, con un ribasso di 5.050 euro.

Al fine di favorirne gli ordini, sono offerti finanziamenti con rate mensili di 350 euro, sia per la versione elettrica che ibrida. Ergo, i consumatori hanno l’opportunità di spalmare su un lungo periodo di tempo un investimento importante ma valido. Lo denota pure l’inserimento nella rosa delle finaliste di Auto dell’2024, la cui vincitrice, proclamata ieri al Salone di Ginevra, si è rivelata essere la Renault Scenic. Per la 3008 è arrivato, comunque, un più che apprezzabile terzo posto, anche perché unica rappresentante del gruppo Stellantis. Con lo sconto, il suo fascino cresce.