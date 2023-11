Fonte: Ufficio Stampa Porsche La terza generazione della Porsche Panamera è ordinabile

La terza generazione di Porsche Panamera è pronta al debutto. Uno dei modelli simbolo della gamma Porsche, infatti, fa oggi il suo debutto ufficiale e si prepara a raggiungere le strade di tutto il mondo. La vettura sarà disponibile a partire da marzo 2024 ma è già ordinabile nelle concessionarie della Casa tedesca, proponendo una veste completamente rinnovata.

Porsche ha svelato, a Shanghai, in occasione del debutto del modello, anche una one-off esclusiva, realizzata da Porsche Manufaktur. Si tratta della Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch, dotata di una verniciatura esclusiva, con l’inedita colorazione Leblon Violet Metallic e diverse finiture uniche. Questa versione è stata riservata a un cliente del programma Sonderwunsch.

Una generazione tutta nuova

La nuova Porsche Panamera si prepara all’arrivo sul mercato con tante novità. Anche questa generazione sarà prodotta nello stabilimento di Lipsia, dove la Casa tedesca ha già realizzato le due precedenti generazioni. Lo stabilimento è stato aggiornato proprio per dare il via alla produzione della terza generazione della Panamera.

La vettura è un’evoluzione diretta della precedente generazione da cui conserva, con piccole variazioni, le dimensioni a partire dagli oltre 5 metri di lunghezza e dai circa 1,93 metri di larghezza. Il modello arricchisce la gamma Porsche che ha già registrato, di recente, debutti importanti come la Nuova Porsche Cayenne oltre a una versione senza precedenti della 911.

Da segnalare una gamma di motorizzazioni elettrificata, con diverse opzioni a disposizione della clientela. Al lancio, la nuova Porsche Panamera sarà disponibile nella variante Turbo E-Hybrid con motore 4.0 V8, aggiornato rispetto alla generazione precedente, abbinato a un motore elettrico da 190 CV, per una potenza complessiva di 680 CV e una coppia motrice di 930 Nm.

Questa versione sarà in grado di garantire uno 0-100 km/h in 3,2 secondi oltre che una velocità massima di 315 km/h. Il sistema è supportato da una batteria da 25,9 kWh per un’autonomia in modalità a zero emissioni di 91 chilometri. A disposizione dei clienti ci saranno anche le varianti Panamera e Panamera 4 con motore 2.9 V6.

Questo motore è stato potenziato rispetto alla generazione precedente (+23 V e 50 Nm) e raggiunge ora 353 CV e 500 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h completato in 5,2 secondi e una velocità massima di 272 km/h per la Panamera. La Panamera 4, invece, ci mette 4,8 secondi a toccare i 100 km/h, con una velocità massima di 270 km/h.

La vettura ha un abitacolo rinnovato, con una nuova plancia che integra fino a tre schermi. Il quadro strumenti è da 12,6 pollici mentre il display dell’infotainment è da 12,3 pollici. A completare la configurazione c’è un pannello per il passeggero da 10,9 pollici, utilizzabile anche per gestire l’infotainment.

La dotazione di serie sarà, naturalmente, completa e da modello premium. La nuova Porsche Panamera riprenderà la dotazione del modello precedente, andando ad aggiungere diverse novità, già a partire dal modello entry level, come i fari Matrix LED, il cruise control adattivo con riconoscimento della segnaletica stradale e il sistema ParkAssist.

I prezzi

La Nuova Porsche Panamera sarà disponibile nelle concessionarie a partire da marzo 2024. La vettura è, però, già ordinabile. Per quanto riguarda il mercato tedesco, il listino prezzi partirà da 107.800 euro per la Panamera mentre la Panamera 4 partirà da 111.900 euro. Per la versione Turbo E-Hybrid, invece, si parte da 192.500 euro. I prezzi in Italia, anche per via dell’IVA diversa, saranno leggermente superiori.