La rivoluzione fuoristrada: il Grenadier di INEOS, un veicolo senza compromessi

Sir Jim Ratcliffe, presidente di INEOS, ha un’idea audace e visionaria nel 2017: creare un fuoristrada 4×4 essenziale e affidabile, il Grenadier. L’impresa coinvolge un team di professionisti automobilistici che trasformano questa visione in realtà, ridefinendo gli standard nel settore.

Nel mondo automobilistico, l’innovazione spesso è sinonimo di rivoluzione. Nel 2017, Sir Jim Ratcliffe, il carismatico presidente di INEOS, ha visto un vuoto nel mercato dei fuoristrada 4×4: l’assenza di un veicolo robusto, essenziale e affidabile che rispondesse agli standard contemporanei di conformità e affidabilità. Quell’idea ha preso vita nel pub preferito di Sir Jim e dei suoi amici, The Grenadier, nel quartiere Belgravia di Londra, da cui ha preso ispirazione il nome del veicolo che sarebbe diventato il Grenadier.

Da quella visione ardita nasce INEOS Automotive Limited, una società che si proponeva di rivoluzionare lo sviluppo e la produzione dei fuoristrada, offrendo un punto di vista innovativo su come progettare un veicolo da zero. Il Grenadier è un’incarnazione tangibile di questa visione, combinando un design britannico robusto e funzionale con l’ingegneria di precisione tedesca.

Con un approccio senza compromessi, il Grenadier è stato sviluppato, progettato e costruito per offrire prestazioni in fuoristrada, resistenza e affidabilità senza eguali.

Nonostante le sfide e le incertezze, il team di INEOS ha perseverato, rimanendo fedele alla visione originale di Sir Jim Ratcliffe. Ed eccoci al Camping Bungalow Park Isabena, nel cuore di La Puebla de Roda in Spagna per vivere insieme a tutto il team Ineos un’esclusiva avventura tra le montagne, l’Ineos Grenadier Expedition Pyrenees.

Il cuore del Grenadier: caratteristiche e peculiarità

I modelli Grenadier sono concepiti come veicoli 4×4 completamente nuovi, progettati per essere senza compromessi. Sono stati sviluppati con standard elevati, offrendo affidabilità e prestazioni per coloro che richiedono uno strumento di lavoro performante. Ogni modello, a seconda del mercato, è disponibile in diverse versioni: Station Wagon a cinque posti, Utility Wagon a due o cinque posti e il Double Cab PickUp a cinque posti Quartermaster.

INEOS, la società madre, è una delle principali aziende chimiche al mondo, con 26.000 dipendenti distribuiti in 36 imprese e una rete produttiva di 194 stabilimenti in 29 paesi.

Le varianti standard di ogni modello sono pensate per essere configurate e personalizzate in base alle esigenze dei clienti. Inoltre, le edizioni Belstaff, come la Fieldmaster Edition e la Trialmaster Edition, offrono dotazioni specifiche per avventure fuoristrada o per esigenze più tradizionali.

Design e tecnologia: la vera essenza del Grenadier

Il design esterno del Grenadier è un tributo alla funzionalità e alla robustezza. La sua carrozzeria squadrata massimizza l’efficienza di carico, mentre le ruote posizionate alle estremità del telaio migliorano le capacità fuoristrada. L’abitacolo offre una combinazione di funzionalità, intuitività e comfort, con un approccio che predilige l’analogico ai display digitali.

Il telaio a longheroni è progettato per sopportare condizioni estreme, mentre gli assali rigidi sono stati sviluppati in collaborazione con esperti nel settore. La trasmissione, i motori BMW, i differenziali bloccabili e le sospensioni sono state progettate per offrire prestazioni impeccabili sia su strada che fuoristrada.

Un veicolo per ogni esigenza

Oltre alle incredibili capacità fuoristrada, il Grenadier è stato pensato anche per l’uso quotidiano. Con elevati livelli di raffinatezza, un abitacolo spazioso e comfort avanzato, offre un’esperienza di guida superlativa. Le capacità di traino fino a 3,5 tonnellate e lo spazio di carico di oltre 2000 litri lo rendono ideale per viaggi lunghi o per l’utilizzo lavorativo.

Tecnologia al servizio del conducente

La sicurezza è una priorità nel Grenadier e si traduce con un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida. L’infotainment e la navigazione offrono funzionalità moderne come Android Auto, Apple CarPlay wireless e un sistema di navigazione su misura per affrontare qualsiasi terreno.

Il Grenadier è stato costruito per coloro che cercano un mezzo di lavoro essenziale ma completo, che unisca comfort, sicurezza e tecnologia all’affidabilità e alle capacità fuoristrada senza pari.

L’Eredità

Il Grenadier rappresenta un punto di svolta nell’industria automobilistica dei fuoristrada. Con la sua nascita nel pub londinese The Grenadier, questo veicolo è diventato un simbolo di innovazione e ambizione nel settore, dimostrando che è ancora possibile ridefinire gli standard, creando qualcosa di autenticamente nuovo e senza compromessi.