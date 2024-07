Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Le auto di 50 sfumature di grigio riflettono la personalità dei protagonisti

Nelle atmosfere sensuali e opulente di 50 sfumature di grigio, le auto non sono solo un mezzo di trasporto, bensì simbolo di potere, status e passione. Sfrecciando tra le strade di Seattle, Christian Grey, un affascinante uomo di successo, e Anastasia Steele, una semplice studentessa del college, consumano i loro ardori. Dalla sportiva Audi R8 alla lussuosa Mercedes-Benz CLK, ciascun veicolo rappresentato nell’opera costituisce un tassello fondamentale a comprendere la personalità multisfaccettata dei personaggi principali.

Grey, magnate degli affari con un lato oscuro, predilige l’eleganza aggressiva dei modelli di Ingolstadt, mentre Anastasia, studentessa universitaria alle prese con un mondo nuovo e torbido, si ritrova catapultata alla guida di esemplari di lusso nemmeno mai sognati prima.

Ma quali sono allora le meraviglie a quattro ruote che popolano il film e il romanzo di E.L. James? Nel corso dei prossimi paragrafi viaggeremo tra le “cinquanta sfumature” che hanno acceso i motori e l’immaginazione dei fan di ogni angolo del Pianeta. Molte di loro avranno “un’aria familiare”, avendo riscosso vasti proseliti pure in Italia, seppur siano state fabbricate altrove.

Un caso mondiale

La pellicola, uscita al cinema nel 2015, è stato un vero e proprio caso mondiale, oggetto di complesse analisi da parte di studiosi del cinema e persino sessuologi. Tratti dall’omonimo romanzo della autrice britannica E.L. James (pseudonimo di Erika Leonard), pubblicato nel 2011, apre una trilogia di enorme impatto commerciale.

Con i successivi capitoli Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso, la saga letteraria ha venduto oltre 100 milioni di copie, venendo tradotto in 52 lingue. La trasposizione sul grande schermo è stata in grado di confermare le elevate aspettative, valendo la consacrazione mondiale pure degli attori protagonisti, Jamie Dornan e Dakota Johnson (moglie di Chris Martin, frontman dei Coldplay).

Audi R8 Spyder

Risoluto e determinato a mantenere il controllo assoluto (una mania, nel vero senso della parola). I tratti caratteriali del misterioso Christian Grey trovano nell’Audi R8 Spyder la manifestazione fisica. In qualsiasi aspetto della sua vita, l’uomo d’affari intende avere l’ultima parola, avere ai suoi piedi chiunque incontri. Forza bruta e potenza alla base della supercar, concepita con linee tese, fianchi scolpiti e un prestante dieci cilindri da 550 CV.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Lo scatto bruciante e i 300 km/h di velocità massima incarnano la tenacia, l’ambizione e la capacità del proprietario di centrare gli obiettivi prefissati. Abile e preciso, la Grey domina la strada allo stesso modo con cui domina qualunque sfera lo riguardi. In linea con le relative inclinazioni sessuali, gli interni in pelle pregiata e i dettagli ricercati creano un’atmosfera sexy e lussuosa. L’abitacolo, intimo e raccolto, amplifica il senso di supremazia esercitato sulla partner quando si incontrano.

Audi A3

Alla vistosa e aggressiva R8 Spyder fa da contraltare l’Audi A3, simbolo di razionalità e praticità, tratti caratteriali insiti in Anastasia. Anziché ostentare a più non posso i privilegi ricevuti, adotta un aspetto discreto. Non è mai sopra le righe la vettura, ed è quanto desidera la brillante studentessa.

Su strada crea pochi o nessun problema, complice le dimensioni compatte. La si guida e parcheggia in totale disinvoltura, appropriata ai ritmi frenetici di Steele, indaffarata tra gli studi e gli impegni di stagista. Ne riflette la praticità e l’esigenza di muoversi con agilità nelle affollate vie urbane.

Comfort e sicurezza vanno di pari passo nel salotto di bordo. La tecnologia intuitiva, avanzata in rapporto agli standard del periodo appagano il senso pragmatico. Agli occhi di Anastasia diventa un rifugio sicuro, un luogo dove sentirsi indipendente e autonoma, lontana dall’universo di Christian, anche se nel lungometraggio sia un suo regalo.

Tra le pagine del libro viene chiamata “Submissive Special” perché è lo stesso modello regalato da Grey a ogni sua sottomessa. Malgrado le Audi siano state spesso citate, la Casa dei Quattro Anelli non avrebbe influenzato in alcun modo la scelta dell’autrice E.L. James e, anzi, è rimasta colpita dei continui riferimenti.

Volkswagen Beetle

Nota in Italia come Maggiolino, la Volkswagen Beetle color azzurro di Anastasia Steele ha un significato preciso in 50 sfumature di grigio. Lontano dall’essere un semplice mezzo funzionale, la “Wanda”(così la chiama lei), si erge a simbolo del carattere della protagonista femminile, un elemento cruciale nel comprenderne la vita precedente all’incontro con Grey.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

In contrapposizione alle sportive di Grey, incarna semplicità, autenticità e una nota di ribellione. La presenza discreta sullo schermo, quasi un’antitesi alle vicende passionali, funge da delicato filo conduttore tra Anastasia e la sua vera essenza. Non a caso, nel momento in cui Christian tenta di sopraffarla, cedendo la sua amata Wanda senza il consenso della ragazza, lei reagisce in modo risoluto.

Esige di riavere indietro la Beetle. In quel gesto, che magari tende a passare in secondo piano, è possibile trovare la difesa di Steele dell’identità personale, della riluttanza a piegarsi ai diktat di un contesto sociale a lei estraneo. Benché ceda al desiderio e alla passione, Anastasia conserva intatta la luce interiore, la purezza e la genuinità.

Mercedes CLK

In apertura del lungometraggio, la timida Anastasia si muove a bordo di una vecchia Maggiolino, definita da Christian una “trappola mortale”. E qui l’adattamento cinematografico prende un po’ le distanze dal libro, giacché Steele si ritrova di tanto in tanto al volante della Mercedes CLK di Kate Kavanaugh.

Descritta come una macchina veloce, sicura e spaziosa, è adatta a raggiungere il signor Grey per un’intervista e, il giorno seguente, un servizio fotografico da pubblicare sul giornale del college. Insomma, la CLK diventa parte intrigante dell’intreccio narrativo. Prestata dall’amica, la vettura dell’azienda di Stoccarda mette a proprio agio la giovane.

Divertente da guidare, i chilometri scorrono veloci quando schiaccia il pedale dell’acceleratore, osserva lei. Se in principio prova una certa soggezione, impara presto ad apprezzarne la velocità e la maneggevolezza. La concretezza, manifestata dalla generosa abitabilità interna, dove i libri, il computer e i vestiti trovano spazio, è adeguata alle esigenze di Steele, che non intende rinunciare allo stile.