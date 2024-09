Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Christian Pulisic, le auto del centrocampista del Milan

È uno degli eroi del derby. Con il suo assolo personale, concluso in gol, ha indicato la via ai compagni, nel derby vinto ieri sera contro l’Inter. Così come sul rettangolo di gioco ha abituato bene i propri tifosi, le auto di Christian Pulisic sono una gioia per gli occhi. Il centrocampista americano ama i bolidi e il suo garage rispecchia questa passione, neanche poi tanto segreta.

Il marchio preferito? La lista ci viene poco in aiuto. Tende, infatti, a spaziare qua e là, senza fossilizzarsi su un’unica compagnia. I veri requisiti intoccabili sono in buona sostanza due: design da favola e meccanica eccezionale, riflessa in uno scatto super. Quando indossa la maglia del Diavolo, la corporatura snella e muscolosa gli consente di liberarsi dalle marcature avversarie e di mantenere una velocità elevata per lunghi tratti. Preso in mano il volante, lascia alle sue “bambine” fare il lavoro duro.

Dalla McLaren alla Mustang

Tra le auto di Christian Pulisic risalta inevitabilmente la McLaren 570S. Attirato dal look appariscente, gli esterni presentano delle portiere a forbice. Lei sì che è “ganza”! Altrettanto impressionante il cuore pulsante, un otto cilindri da 3.8 litri, capace di sprigionare 570 CV. Tutta questa “iradiddio” le vale uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, mentre sul tachimetro può segnare fino a 328 km/h. Il prezzo ne rispecchia l’animo esclusivo: si parte da 194.000 euro.

In una collezione davvero ben assortita, il 26enne nativo di Hershey tiene vivo il legame con la terra madre. Dall’oltreoceano proviene la Ford Mustang Shelby GT500. Le performance sono solo di poco inferiori alla “vicina di banco”, toccando i 100 km/h in 3,5 secondi e i 305 km/h di punta. Opera del sontuoso otto cilindri sovralimentato da 5.2 litri, la cui potenza erogabile è pari a 760 CV con 625 Nm di coppia. Acquistarne una avrà comportato una spesa di almeno 110.000 euro.

Il mistero sulle Ferrari

Se spulciamo tra le auto di Christian Pulisic notiamo poi l’interesse nutrito per le tedesche. Innanzitutto, troviamo una Mercedes G63 AMG. Le tre lettere costituiscono una garanzia di qualità, ma anche di esuberanza. La storia di AMG parla in suo favore, divisione specializzata nelle sportive, autore di alcuni dei migliori progetti varati dall’azienda di Stoccarda. Dimensioni imponenti e animo versatile contraddistinguono il veicolo in questione. Non meno degno di nota il rendimento su strada, che hanno convinto il fedele di mister Fonseca a dargli una chance: “0-100” in 4,5 secondi, 250 km/h di velocità massima.

Inoltre, figura una Porsche, forse una 911 Carrera Cabriolet. A muoverla il sei cilindri boxer con doppio turbocompressore da 385 CV. La velocità di picco è pari a 290 km/h e i 100 li taglia in 4,4 secondi. Il costo? 192.000 euro minimi per la Mercedes G63 AMG, 148.117 per la 911 Carrera Cabriolet.

Per concludere, permane un clima di mistero riguardo alle vetture italiane. Sebbene manchino foto a conferma, “Captain America” avrebbe una Ferrari F12 tdf. La supercar di Maranello vanta una potenza di 780 CV, generati da un dodici cilindri. La velocità di punta mette i brividi: 340 km/h. In occasione del lancio, il prezzo del gioiello della Cavallina ammontava a circa 390.614 euro, ma nel mercato di seconda mano diversi esemplari hanno superato il milione di euro.