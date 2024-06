L’evoluzione delle auto in Italia dal 1974 al 2024 in 10 modelli

1974-2024: nel corso degli ultimi 50 anni abbiamo assistito a un’enorme evoluzione delle auto in Italia. Così come nel resto del mondo (o almeno nei Paesi avanzati), il settore ha cambiato fisionomia lungo la nostra penisola ed è giunto il momento di tirare le somme. In che modo? Attraverso un confronto tra modelli di allora e di oggi, sulla base di diverse categorie. Oltre al prezzo e alla velocità, analizzeremo pure le proposte innovative di ieri e attuali. In tal modo, ci renderemo conto degli sviluppi, prendendo a riferimento le 20 vetture più vendute (per il 2024 abbiamo preso a riferimento la classifica di fine anno del 2023). Ma bando ai convenevoli, allacciamo le cinture e partiamo!