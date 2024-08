Fonte: 123RF Un trucco semplice ma davvero efficace

Durante il periodo estivo, soprattutto nelle giornate in cui c’è un caldo “infernale“, l’abitacolo delle auto parcheggiate diventa bollette e spesso ci vogliono diversi minuti per abbassare la temperatura interna. Per gli automobilisti c’è, però, la possibilità di ricorrere a un piccolo, ma fondamentale, trucco per contrastare il caldo e raffrescare l’auto in tempi rapidi. Ricorrendo alle chiavi dell’auto, infatti, è possibile risolvere, in modo semplice, un problema diffusissimo in questo periodo.

Aprire l’auto da lontano

Le chiavi dell’auto, soprattutto per i veicoli più recenti, non servono solo ad aprire e chiudere la vettura, tramite la serratura posizionata sulla portiera. La tecnologia ha fatto passi da gigante, garantendo agli automobilisti la possibilità di controllare da remoto la propria auto, aprendola o chiudendola, in base alle proprie esigenze. Basta premere l’apposito tasto per attivare la funzione desiderata. Si tratta di un gesto oramai entrato nell’uso comune dell’auto e che può tornare utile anche quando c’è un caldo infernale.

Tenendo premuto il pulsante di sblocco (per alcuni secondi, invece di premerlo solo per pochi istanti per aprire l’auto) su diversi modelli recenti è possibile abbassare i finestrini dell’auto, in modo automatico e senza dover effettuare l’operazione di persona, andando a premere l’apposito tasto presente all’interno dell’abitacolo. In questo modo, quindi, è possibile aprire i finestrini prima di essere vicini all’auto e avviare in anticipo la procedura di raffrescamento, facendo uscire l’aria calda dall’interno.

Si tratta di un trucco tanto semplice quanto efficace. Immaginiamo di avere l’auto parcheggiata, in una zona all’aperto e sotto i raggi solari. Prima di arrivare in prossimità del veicolo, salire in macchina e partire, è possibile abbassare i finestrini da remoto, avviando in anticipo il processo di fuoriuscita dell’aria calda e riducendo i tempi di attesa necessari per ottenere una temperatura sopportabile. Basta davvero poco, quindi, per combattere uno dei principali effetti del caldo infernale.

Anche con app

Le auto più moderne e tecnologicamente avanzate consentono un controllo da remoto ancora più efficace, con una gestione completamente via app. Ad aprire la strada, in tal senso, è stata Tesla che ha “pensionato” le chiavi dell’auto per passare a una gestione via app. Molti costruttori, soprattutto nei segmenti premium del mercato, stanno seguendo l’esempio della Casa americana.

Gestire l’auto da remoto con un’app consente di semplificare diverse operazioni. Tra i tanti vantaggi a disposizione degli automobilisti c’è anche la possibilità di raffrescare l’auto “da lontano”, aprendo i finestrini o anche gestendo la climatizzazione in modo da trovare l’abitacolo con la temperatura giusta per poter mettersi subito in marcia, senza alcun tempo di attesa.

La tecnologia può aiutare moltissimo gli automobilisti e questo è solo uno dei tanti esempi che confermano come un’auto tecnologicamente all’avanguardia possa risultare molto più comoda di un’auto “tradizionale”. In futuro, sistemi di questo tipo diventeranno ancora più diffusi e permetteranno agli automobilisti (anche a chi si rivolge a segmenti di mercato più accessibili) di poter accedere a strumenti di gestione avanzata. Il futuro dell’auto è strettamente legato a funzionalità di questo tipo.