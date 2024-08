Per mantenere l'auto fresca in estate è necessario seguire alcuni semplici accorgimenti: ecco i consigli di carVertical per contrastare il caldo torrido

Mantenere l’auto fresca in estate, soprattutto nelle giornate in cui il caldo è particolarmente intenso, non è facile. Per contrastare le alte temperature è necessario adottare una serie di accorgimenti che possono rivelarsi fondamentali, garantendo agli automobilisti la possibilità di ridurre la temperatura all’interno del proprio veicolo. A fare il punto della situazione è carVertical, società leader nella raccolta dei dati per il settore auto che di recente ha pubblicato uno studio sui chilometri percorsi dagli automobilisti europei, che ha individuato 5 consigli utili per mantenere l’auto fresca. Si tratta di piccoli accorgimenti che, però, possono fare la differenza, garantendo agli automobilisti la possibilità di contrastare il caldo in modo efficace, anche quando le temperature superano i livelli di guardia.

Parcheggiare l’auto all’ombra

Il primo consiglio è legato al luogo scelto per il parcheggio. Per contrastare il caldo e mantenere fresca l’auto, infatti, diventa fondamentale parcheggiare l’auto all’ombra, evitando di lasciare il veicolo, per molte ore, sotto la luce diretta del Sole. Questo piccolo accorgimento consente anche di allungare il ciclo di vita della vettura, riducendo il rischio che il caldo danneggi la vernice e le plastiche dell’auto.

Raffreddare l’auto prima di partire

Un altro importante accorgimento per tenere fresca il proprio veicolo durante l’estate è quello di raffreddare l’auto prima di partire, aprendo le portiere e accendendo l’aria condizionata. Basteranno pochi minuti per ridurre la temperatura in auto, rinfrescandola prima di mettersi in marcia. Per far uscire tutta l’aria calda è utile anche tenere aperti i finestrini per un paio di minuti dopo la messa in moto, dando così il tempo all’impianto di climatizzazione di poter soffiare aria fredda.

Non dimenticare i parasole

Il ricorso alla tendina parasole durante il parcheggio è fondamentale e consente di ridurre in modo significativo la temperatura all’interno dell’auto. Secondo le stime, questo pratico accessorio permette di ridurre le temperature fino al 25%, quando l’auto è parcheggiata. Si tratta, quindi, di un elemento essenziale per poter contrastare il caldo durante l’estate.

Attenzione al liquido di raffreddamento

I motori delle auto sono pensati per funzionare tra i 90° e i 105°, grazie al liquido di raffreddamento che tiene sotto controllo la temperatura di questo componente. Nelle giornate di caldo torrido, però, il rischio di un surriscaldamento diventa concreto. È importante, quindi, controllare che il liquido sia sufficiente per gestire il corretto raffreddamento del motore.

Occhio alle gomme

Da non sottovalutare, durante le giornate di caldo intenso, anche i rischi legati agli effetti della temperatura sugli pneumatici. In caso di aumento di pressione, dovuto al caldo, una gomma potrebbe esplodere. Una variazione di 10° C di temperatura comporta, infatti, un aumento di pressione di 0,1 bar, anche quando l’auto è ferma. È importante, quindi, controllane la pressione, seguendo le indicazioni fornite dal produttore.

Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e Head of Communications di carVertical, in merito alla questione delle gomme dell’auto durante l’estate, sottolinea: “L’aumento della pressione provoca un’usura più rapida degli pneumatici nella parte centrale rispetto alle parti esterne o ai lati dello pneumatico. Se non si controlla la pressione, dopo un paio di migliaia di chilometri gli pneumatici possono essere usurati e fornire un’aderenza insufficiente sul bagnato