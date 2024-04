La Formula 1 fa tappa in Giappone questo fine settimana: dopo la doppietta Ferrari in Australia, Carlos Sainz e Sainz Leclerc sono attesi alla conferma

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Il campionato di Formula 1 2024 torna in pista con il Gran Premio del Giappone

Brinda il popolo rosso. Dopo un inizio di stagione che sembrava nettamente favorevole alle Red Bull, il circuito di Melbourne ha riservato la prima soddisfazione alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente in grado di chiudere al primo e al secondo posto. Adesso è tempo conferme, con il Gran Premio di Giappone di Formula 1 alle porte.

La rivincita di Sainz

Il fine settimana è stato costellato da colpi di scena a ripetizione. Se l’esito sarebbe stato lo stesso senza il forfait obbligato di Max Verstappen, tradito dalla sua monoposto, non lo sapremo mai. Ma ciò che contano sono solo i risultati e una doppietta del Cavallino Rampante nella stessa pista mancava esattamente da vent’anni, quando Michael Schumacher dettava legge a bordo della F-2004.

Erano altri tempi, con il team guidato da Jean Todt capace di far mangiare la polvere alle rivali, dando vita a un’era unica nella competizione regina del motorsport. Niente esclude, però, che la coincidenza sia di buon auspicio. Ci spera Frederic Vasseur, la mente dietro al nuovo corso in sostituzione di Mattia Binotto, chiamato a riportare il marchio di Maranello alle posizioni che le spettano.

Dalla fortunata spedizione si torna con un’altra certezza: oltre alle macchine, anche i piloti appaiono in grande spolvero, soprattutto Sainz, semplicemente fantastico. Contro le previsioni degli eterni malpensanti, lo spagnolo ha dimostrato coi fatti di voler chiudere il quadriennio in Ferrari da protagonista, malgrado il passaggio di consegne con Lewis Hamilton sia già stato stabilito.

La cattiveria agonistica sfoderata dallo spagnolo ha impressionato e, laddove dovesse mantenere lo stesso spirito competitivo, il Gran Premio del Giappone potrebbe vederlo competere di nuovo per le posizioni di testa.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Al solito, il week-end verrà aperto già il giovedì, con la conferenza stampa dei piloti trasmessa su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, ma in differita, alle ore 13. Dopodiché, nella notte scatteranno le prove libere 1 e 2, un banco di prova sempre importante per i driver, che hanno l’opportunità di testare le qualità meccaniche delle monoposto, eventualmente apportando degli migliore.

Tra venerdì 5 e sabato 6 aprile gli animi saranno pronti a scuotersi, con la terza sessione di prove libere in programma per le 4.30, prima delle qualifiche alle 8 italiane, recuperabili in due occasioni nel corso della giornata, alle 13 e alle 15. Infine, la domenica si spegnerà il semaforo verde: partenza alle 7, con tre passaggi successivi alle 13, alle 15 e alle 17. Chi è sprovvisto di abbonamento alla pay-tv ha l’opportunità di recuperare sia le qualifiche sia la gara su TV8, entrambe previste per le 14.

Gli orari in diretta su Sky

Giovedì 4 aprile

Ore 13: conferenza stampa piloti (differita)

Notte giovedì 4-venerdì 5 aprile

Ore 4.30: F1 – prove libere 1

Ore 8: F1 – prove libere 2

Notte venerdì 5-sabato 6 aprile

Ore 4.30: F1 – prove libere 3

Ore 8: F1 – qualifiche

Ore 13: F1 – qualifiche (replica)

Ore 15.15: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 6-domenica 7 aprile

Ore 7: F1 gara

Ore 13: F1 gara (replica)

Ore 15: F1 gara (replica)

Ore 17: F1 gara (replica)

Gli orari in differita su TV8

Sabato 6 aprile

Ore 14: F1 – qualifiche

Domenica 7 aprile

Ore 14: F1 – gara