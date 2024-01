Che sia mare o montagna, in famiglia o in coppia, poco importa. Anche i piloti di F1 si sono goduti qualche giorno di vacanza in occasione delle feste di Natale

Fonte: Profilo ufficiale Twitter @F1 Leclerc non ha pubblicato nulla riguardo i festeggiamenti. I fan più curiosi hanno trovato alcuni scatti che lo ritraggono a una cena di famiglia

Esattamente come per tutti gli esseri umani, anche i piloti di F1 hanno approfittato delle vacanze di Natale per ricaricare le batterie in vista del nuovo campionato. Che sia mare o montagna, in famiglia o in coppia, poco importa. Alcuni sono stati più tradizionalisti, altri invece alternativi ma la parola d’ordine rimane una: riposarsi.

Eppure in questo periodo in F1 è vietato pensare di oziare. Terminate le vacanze natalizie anche le factory dei team sono tornate a pieno regime con l’obiettivo di farsi trovare pronti per la prima sessione di test invernali, che si svolgerà dal 21 al 23 febbraio in Bahrain.

Ferrari, a che punto siamo?

Facciamo una premessa doverosa. Per il momento si tratta solo ed esclusivamente di rumors. Dopo un 2023 da dimenticare, quest’anno le cose potrebbero andare meglio per la Ferrari. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dai colleghi del Corriere dello Sport il progetto 676, la vettura che il Cavallino Rampante metterà in pista nel Mondiale 2024 di F1, in base ad alcuni test effettuati al simulatore sarebbe di sette decimi a giro più veloce rispetto alla SF-23.

La vettura della scuderia italiana, che sarà svelata il prossimo 13 febbraio, potrebbe essere competitiva sin dalle primissime gare. Se si guarda ai dati del 2023 è ovvio che la Rossa migliorerà.

Ci vuole poco. Ma, battute a parte, a Maranello si sta lavorando per provare ad aprire un nuovo ciclo avvicinandosi il più possibile all’inarrivabile Red Bull. E non solo dal punto di vista tecnico. Una cosa è certa: il progetto 676 sarà molto discontinuo rispetto a alla SF-23. Le migliorie più importanti riguardano il retrotreno e il telaio, proprio uno dei punti che ha creato maggiori criticità a Leclerc e Sainz in tutto il 2023.

Natale con i tuoi… ma non sempre

Chi di noi, fin da quando si era bambini, non ha sentito nemmeno una volta il detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” alzi la mano. Trattasi di un motto tipicamente italiano che, come ci hanno dimostrato anche i piloti di F1 non è sempre valido.

Invece di trascorrere le feste con la famiglia a Monaco, Max Verstappen è volato in Brasile dove ha trascorso il Natale in compagnia della fidanzata Kelly Piquet, degli amici e parenti della 36enne e dove ha avuto l’opportunità di un incontro speciale con Babbo Natale.

Esattamente come Verstappen, anche Valtteri Bottas ha trascorso il periodo natalizio lontano dalla famiglia ma in compagnia della fidanzata Tiffany Cromwell. Il pilota di Alfa Romeo e la ciclista professionista hanno trascorso gli ultimi giorni del 2023 in Australia, terra natia della Cromwell, preferendo lunghi giri in bicicletta e surf alle grandi abbuffate natalizie.

George Russell è stato uno dei primi piloti di F1 a pubblicare una foto sui propri canali social per fare gli auguri ai propri fans. In evidente stile natalizio, il pilota della Mercedes si è fatto ritrarre vicino ad albero e regali, seduto sul divano con la fidanzata, Carmen Mundt. Di lei si sa poco. Solo che lavora nel campo della finanza.

Se anche Lance Stroll ha passato il Natale con la sua nuova fidanzata, la modella Marilou Bélanger, Lewis Hamilton, a differenza di altri anni, non ha pubblicato nessuna foto che lo vede “impegnato” nei festeggiamenti natalizi. Il pilota della Mercedes ha semplicemente fatto gli auguri ai suoi followers pubblicando un video nel quale si incontrava con il suo cane, Roscoe.

Leclerc e Sainz “team tradizionalisti”

Nel “team tradizionalisti” troviamo entrambi i piloti della Ferrari. Se Sainz oltre a festeggiare il Natale in famiglia, ha salutato anche il 2023 sempre in compagnia dei suoi famigliari più stretti, Leclerc non è riuscito a passare in secondo piano ai fan più curiosi. Sebbene il pilota monegasco non abbia pubblicato nemmeno un’immagine sui suoi social ufficiali, i suoi tifosi hanno subito trovato una foto che ritraeva Leclerc seduto a tavola per un tradizionalissimo pranzo di Natale con la famiglia.

Sulla scia dei “tradizionalisti” non possiamo non menzionare Esteban Ocon, che si è fatto immortalare mentre stava festeggiando il Natale coi suoi genitori, Pierre Gasly che, dopo una cena di famiglia, si è rilassato col gioco da tavolo Clue e ultimo, ma non per importanza troviamo anche Nico Hulkenberg. Il pilota della Haas, nonostante non abbia vissuto la sua migliore stagione in F1 nel 2023, ha pubblicato una dolcissima foto tipicamente natalizia che lo ritrae con la moglie, la fashion designer Egle Ruskyte, la figlia Noemi Sky e Zeus, il cagnolino della coppia.

Mare o montagna

Mentre la maggior parte dei piloti è rimasto in Europa per trascorrere le feste in famiglia, anche Daniel Ricciardo è tornato a casa per il Natale, nella sua Australia, portandosi dietro la fidanzata Heidi Berger, figlia di Gerhard Berger ex pilota di F1. Anche il pilota di AlphaTauri, sempre al centro dei rumors per la possibilità di prendere il posto di Perez in Red Bull nel 2025, esattamente come Hamilton non ha postato una foto durante le sue vacanze. L’unica immagine trapelata sui social che vede protagonisti Ricciardo e la fidanzata è quella estrapolata da una storia del pilota di F1 dove la coppia, che ha trascorso questo periodo a Perth, città natale di Daniel, sorride alle spalle di un piccolo Quokka.

L’unico a non aver completamente abbandonato i motori anche in vacanza è stato Fernando Alonso. Il pilota più anziano della griglia di partenza, possiamo dirlo forte, perde il pelo ma non il vizio. Prima di partire per la Val Gardena, come da tradizione, per passare qualche giorno sulla neve tra allenamento e relax, la settimana precedente lo spagnolo si è dilettato tra kart e altri mezzi a motore sul tracciato all’interno dell’impianto della Fundación Fernando Alonso. Ovviamente è andato al limite. Ed è proprio in questo ultimo periodo trascorso a Oviedo che, seppur non ci siano foto ufficiali, il pilota di Aston Martin sarebbe stato visto mano nella mano con Melissa Jiménez, la giornalista con la quale starebbe uscendo da qualche mese ma che al momento non è stata confermata ancora come sua fidanzata.