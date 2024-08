Anche i piloti della F1 hanno bisogno di una pausa per ricaricare le energie, soprattutto in una stagione con 24 GP in programma. Vacanze tra famiglia e amici

Fonte: Ferrari Media Centre Charles Leclerc e tutti i piloti della F1 in vacanza per ricaricare le energie in vista della seconda parte della stagione. Quest'estate tutti in vacanze con famiglia e amici - Photo Antonin Vincent / DPPI

La F1 è tornata a regalare emozioni e tra vittorie inaspettate si è riaccesa la competizione. Tuttavia, anche i campioni delle quattro ruote hanno bisogno di una pausa per ricaricare le energie, soprattutto in una stagione con 24 GP in programma. E con il calendario gare che offre una finestra di riposo nel mese di agosto, i piloti approfittano delle ferie per rilassarsi, divertirsi e prepararsi al meglio per la seconda metà della stagione.

Da Charles Leclerc a Lewis Hamilton, passando per Max Verstappen e Carlos Sainz, questa pausa è vissuta soprattutto in famiglia e con amici, ad eccezione di Valtteri Bottas.

Leclerc tra Montecarlo e Ibiza

Charles Leclerc, ha scelto di trascorrere la maggior parte delle sue vacanze estive a casa, nel Principato di Monaco. Dopo un inizio di stagione fatto di alti e bassi, il pilota monegasco ha deciso di sfruttare queste settimane di pausa per rilassarsi in compagnia della famiglia e degli amici più cari. Leclerc è noto per essere molto legato alla sua terra natale, la stessa che gli ha regalato una straordinaria vittoria su Ferrari lo scorso Maggio. Non sorprende che abbia quindi optato per un periodo di tranquillità lontano dai riflettori mediatici ma protetto da amici e parenti.

Il pilota della Ferrari ha condiviso sui social alcuni momenti delle sue vacanze sulla spiaggia più glamour di Montecarlo, Leclerc ha così mantenuto un contatto costante con i suoi fan attraverso i social media. Questo atteggiamento lo rende uno dei piloti più amati del paddock, capace di creare un legame speciale con il pubblico. Insieme a lui la fidanzata Alexandra Saint Mleux, con la quale ha anche approfittato della pausa per salpare anche verso Ibiza.

Hamilton tra meditazione e sport

Lewis Hamilton, a cui la sua passione per la competizione non sembra diminuire con il passare degli anni e nonostante l’intensa stagione in corso, sa bene quanto sia importante il riposo per mantenere la concentrazione e la forma fisica.

Hamilton ha inizialmente scelto Parigi come meta delle sue ferie estive. Grande amante dello sport in generale, ha assistito di persona alle Olimpiadi facendo visita all’amico Miles Chamley Watson, schermidore statunitense. Dopo tale sostegno è scomparso dai radar dei social e per molti il sette volte campione del mondo noto per la sua profonda spiritualità nella sua residenza privata non rinuncia alla meditazione e allo yoga, pratiche che considera fondamentali per il suo equilibrio mentale e fisico.

Verstappen tra padel con gli amici e la fidanzata

Max Verstappen, il campione in carica e attuale leader della classifica piloti, non è certo il tipo da rimanere fermo a lungo. Anche durante le ferie, il cannibale olandese ha bisogno di sentire l’adrenalina scorrere nelle vene. Quest’anno ha scelto di dedicare parte delle sue vacanze estive tra fidanzata e amici alternando momenti di relax e attività sportive ad alta intensità.

Il pilota della Red Bull è stato avvistato con la fidanzata Kelly Piquet e alcuni amici. Non sono mancate attività come il padel, dimostrando che la sua voglia di competere non si spegne mai. Queste esperienze lo aiutano a mantenere la concentrazione e la forma fisica, elementi cruciali per difendere il suo titolo nella seconda parte della stagione e per centrare il ritorno alla vittoria nel prossimo GP, quello di casa.

Sainz a Mallorca

Carlos Sainz, fresco di contratto firmato con la Williams, ha scelto di godersi un periodo di svago nella sua Spagna, dove sta trascorrendo del tempo con amici e la fidanzata Rebecca Donaldson, all’insegna del divertimento e del relax.

Sainz è un amante del mare, e non ha perso l’occasione di partecipare a escursioni in barca alle Baleari. Ha celebrato l’anniversario con la sua attuale compagna tra la casa di famiglia nei pressi di Mallorca e a bordo di un lussuoso yacht a largo dell’isola, ha celebrato l’anniversario

Bottas, Russell e gli altri

Scrollando nei social dei vari piloti di F1 non passano inosservati i giorni di vacanza di Valtteri Bottas e di George Russell. Il primo, nonostante l’ultimo posto in classifica piloti e ancora zero punti conquistati, fa parlare come sempre di sé compresi diversi gli scatti da guascone in terra Finlandese. Il secondo invece si è fatto immortalare prima che con la fidanzata Carmen Montero Mundt a Maiorca, in volo su un aereo della Royal Air Force inglese.

Il riposo prima della sfida finale

Le ferie estive rappresentano un momento cruciale per i piloti di F1, che possono così ricaricare le energie prima di affrontare la seconda metà della stagione. Ciascuno a suo modo, da Leclerc a Hamilton, passando per Verstappen e Russell, ritrovano il proprio equilibrio tra relax e attività sportive, preparandosi al meglio per le prossime sfide a partire da quella di Zandvoort.

Questo periodo di pausa è fondamentale non solo per il benessere fisico, ma anche per quello mentale. La F1 richiede una concentrazione estrema e un costante controllo delle proprie emozioni, e questa pausa lontano dalla pista permette ai piloti di ritrovare la serenità necessaria per competere ai massimi livelli.

Ora, con le batterie ricaricate, i piloti torneranno a lottare per la gloria, pronti a regalare ai tifosi altri momenti di grande spettacolo. Passato Ferragosto si tornerà a concentrarsi sui prossimi impegni e prepararsi per i prossimi importanti GP d’Olanda e a seguire quello d’Italia.