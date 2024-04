F1 24, il gameplay del gioco pronto a soddisfare 1 milione d’italiani del racing

Fonte: Electronic Arts Inc. Gameplay online di F1 24, il titolo è pronto a soddisfare la passione di oltre 1 milione di videogiocatori in Italia che giocano a titoli del racing

Ecco la presentazione ufficiale del gameplay di F1 24, online il video assaggio del prossimo gioco ufficiale della F1 sul mercato dal 31 maggio. Un videogames pronto a soddisfare oltre 1 milione di videogiocatori in Italia che giocano a titoli del racing game.

Il dato è stato estrapolato dal rapporto “I videogiochi in Italia nel 2023” pubblicato nei giorni scorsi da IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia. Una buona percentuale su 13 milioni i videogiocatori totali nel Belpaese, ovvero il 31% della popolazione tra i 6 e i 64 anni gioca su qualsiasi device per un giro d’affari del settore che supera i 2,3 miliardi di euro.

Tutti attendono F1 24

Se un gran numero di giocatori ha premiato F1 2023 di EA Sports, saranno sicuramente di più coloro che apprezzeranno la versione 2024 del gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship. Il titolo uscirà sul mercato mondiale per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam il 31 Maggio 2024 mentre già dalle ultime ore online si può ammirare il gameplay ufficiale. Ad alimentare il desiderio di gioco su tutte la possibilità di percorrere la carriera di un pilota reale per la prima volta in assoluto grazie all’innovativa modalità dedicata e un nuovo Dynamic Handling System.

“Il nuovo modello di maneggevolezza, alimentato da EA Sports Dynamic Handling consentirà ai giocatori di ottenere il massimo dalle loro auto, con la fisica autentica che dà loro la fiducia nel volante da corsa con i loro rivali“, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. “La nostra più grande innovazione di carriera dal 2016 offre più di ciò che i nostri giocatori vogliono con una maggiore varietà lontano dalla pista. Oltre alle nuove innovazioni di gestione e carriera, i circuiti aggiornati, il nuovo audio e una presentazione broadcast rinnovata danno ai giocatori la sensazione di essere più vicini alla griglia”.

Al momento il gioco è in pre ordine sui principali portali online mentre acquistando la “Digital exclusive Champions Edition” entro il 1 maggio 2024 si potranno provare in anteprima le livree di McLaren, Williams, Alpine e Haas 2024 e le livree F1 Esports di McLaren e Alpine nella modalità Prova a tempo di F1 23. Inoltre si avrà il diritto a usufruire fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 28 maggio, un bonus VIP Podium Pass, oltre a ricevere 18 mila PitCoin da spendere all’interno del gioco.

Mercato in crescita

L’acquisto di nuovi videogiochi è aumentato del 6% rispetto al 2022 fino a 577 milioni di euro di fatturato. Il 46% di questo ammontare è stato trainato dagli acquisti di videogiochi avvenuti attraverso canali di distribuzione fisica, a dimostrazione della solidità del retail in Italia. Continua così anche nel 2023 la fase positiva di crescita del mercato dei videogiochi in Italia, il giro d’affari del settore supera i 2,3 miliardi di euro, con un incremento del +5% rispetto al 2022. Il risultato conferma lo stato di salute del mercato, nonostante un contesto macroeconomico non facile, e posiziona l’Italia nella top 5 dei mercati europei.

Il software si conferma il segmento più rilevante dell’ecosistema videogiochi in Italia, con un valore stimato di 1,6 miliardi di euro nel 2023 e pari al 71% del mercato totale.

I dati

I dati appena condivisi derivano dal rapporto pubblicato online “I videogiochi in Italia nel 2023” realizzato a cura di IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. Tra i dati più interessanti quello dei videogiocatori appassionati di motorsport e racing. Nello specifico emerge che il 26% dei 5,6 milioni di videogiocatori che giocano principalmente su console lo fanno scegliendo titoli del genere racing. Quindi, sulle console di quasi 1 italiano su 5 si gioca a uno tra F1 di EA Sports, MotoGP di Mileston, Gran Turismo 7 di Polyphony Digital, Forza Horizon 5 di Playground Games e anche Mario Kart 8 Deluxe di Nintendo. Ottimo il risultato di F1 2023 che compare nella top 10 dei videogiochi più venduti tra le nuove uscite del 2023, posizionandosi all’ottavo posto sopra a un gioco del calibro di Assassins Creed Mirage.

Il 73% dei 13 milioni di videogiocatori totali in Italia nel 2023 gioca almeno un’ora a settimana, per un tempo di gioco medio totale di circa 6,53 ore a settimana. Sono soprattutto uomini con età media di 30 anni, 8 milioni (61%), mentre le videogiocatrici sono 4,9 milioni (38%), con età media di 31 anni. Ben 7 videogiocatori su 10 sono nella fascia d’età tra i 18 e i 64 anni.

“Il mercato dei videogiochi in Italia è in ottima salute e continua anche nel 2023 la sua fase positiva di sviluppo, registrando una crescita complessiva del 28% dal 2019 a oggi. La domanda dei consumatori continua a rimanere forte, a conferma della passione degli italiani per il videogioco. Tuttavia, è importante tenere a mente che questi risultati eccezionali sono frutto di situazioni atipiche degli ultimi anni.

Non dobbiamo, inoltre, dimenticare la difficile situazione in termini di ristrutturazioni che ha interessato il settore dei videogiochi nei primi mesi del 2024 e sta avendo un impatto su diversi attori, soprattutto a livello internazionale, e in cui l’Italia è coinvolta in misura minore” ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale IIDEA durante la presentazione dei dati raccolti dal rapporto.