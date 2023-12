Il Natale si avvicina e non sapete quale videogioco regalare? Ecco tutto ciò che serve per far felici gli amanti delle quattro ruote e non solo

Fonte: 123RF Tutti i titoli dei videogiochi da mettere sotto l'albero per accontentare i gusti degli appassionati del motorsport

Natale è alle porte e i prossimi giorni saranno gli ultimi per acquistare i regali da mettere sotto l’albero. Quale miglior pensiero per amici e parenti, se non un videogioco a tema racing? Gli appassionati di motori e gaming non potranno che ringraziare. Tante le proposte nei negozi specializzati e online tra F1, MotoGP, Gran Turismo, Kart e Rally, ce n’è per tutti i gusti. Occhio alle prossime uscite 2024, si può optare anche per una gift card.

Titoli a quattro ruote sotto l’albero

Per tutti gli amanti delle quattro ruote, sono tanti i titoli di videogiochi utili e perfetti per un regalo infallibile. Si può partire nella selezione valutando tutte le proposte che hanno avuto successo in questo 2023. Come prima scelta non può mancare F1 2023 di EA Sports, il videogioco ufficiale del 2023 FIA Formula One World Championship. Per i tifosi Ferrari, la possibilità di riprendersi la rivincita di un mondiale sottotono che si è appena concluso. Altro must da sotto l’albero è Assetto Corsa Competizione, videogame ufficiale della Blancpain GT Series, che offre la possibilità di vivere in prima persona l’atmosfera del Campionato omologato FIA GT3, gareggiando con i piloti, i team, le vetture ufficiali e i circuiti più importanti del mondo.

Sai che su Amazon trovi i migliori giochi per gli amanti del motorsport? Tra quelli citati, in vendita – e oggi in offerta speciale – F1 23 per PlayStation 5

E troviamo anche l’altro must have per gli appassionati di corse a quattro ruote e videogiochi, uno dei regali sicuramente più apprezzati per questo Natale 2023, stiamo parlando del mitivo Assetto Corsa Competizione, in vendita su Amazon oggi a un prezzo super conveniente

C’è anche la versione per Xbox Series X e Xbox One

Immancabile regalo anche Gran Turismo 7 sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation. GT7 a novembre ha condiviso l’aggiornamento Spec II con sette nuove auto in aggiunta alle 450 già presenti, un nuovo tracciato e diverse nuove funzionalità. Tra queste c’è quella che supporta la realtà virtuale, e giocarci con PSVR 2 è un’immersione strabiliante.

Gran Turismo 7 oggi è scontato e costa meno della metà del prezzo originale, lo trovi su Amazon ed è un’occasione da non perdere. La versione per PlayStation 5 costa oggi meno di 40 euro

Una menzione speciale anche per Forza Motorsport sviluppato da Turn 10 Studios per Xbox con una divertente e gratificante modalità Carriera Build Cup e quel meteo dinamico che rappresenta una vera e propria sfida in più. Se poi si vanta una particolare esperienza e abilità al simulatore di guida e la passione per l’endurance, la scelta può ricadere su iRacing, con le licenze ufficiali per la 24 Ore di Le Mans, IndyCar e Nascar.

Per gli amanti della console di Microsoft invece su Amazon è disponibile Forza Motorsport, anche in questo caso con sconto speciale: cosa meno di 50 euro

Karting e Rally

Per quanto riguarda gli amanti del kart, tra i più piccoli non può mancare l’evergreen Mario Kart con la versione 8 Deluxe. Uno dei titoli di maggior successo su Nintendo Switch, l’unico fantasy da segnalare perché è dimostrato che cattura l’attenzione di tutta la famiglia e una volta avviato il gioco, a qualsiasi età, non si può restare impassibili. Da sottolineare anche il fatto che era già presente nella top 10 dei videogiochi più regalati del 2022. Alternativa invece per i più puristi è rappresentata da Karting Superstars, un titolo per una sana dose di realismo. Da segnalare che si tratta di un gioco in accesso anticipato.

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è in vendita su Amazon, e farà divertire come sempre grandi e piccini: il regalo perfetto per Natale

Infine per gli amanti del rally, un gradito regalo potrebbe essere EA Sports WRC, il più grande gioco di rally mai creato da Codemasters, nato sulle solide basi di oltre 25 anni di storia. Stiamo parlando degli stessi sviluppatori dell’iconica serie di Colin McRae e di DiRT Rally. Il titolo è stato rilasciato a novembre e permette di guidare le auto WRC, WRC2 e Junior WRC, con piloti, team e livree della stagione 2023 su oltre 200 tappe disponibili. Nel gioco è prevista anche la possibilità di assemblare la propria auto, che già da sola vale il costo dell’acquisto.

Impennate di Natale

Allo stesso modo, ottima idea regalo da e per gli amanti delle due ruote, quella di un videogioco a tema. Come simulatore di corse motociclistiche realistico, MotoGP 23 è di fatto il gioco di riferimento per tutti. Un oggetto, un titolo che non può mancare questo Natale nelle case dei ducatisti. Oltre alla modalità carriera per ripercorrere la super stagione appena conclusa, offre anche una varietà di opzioni multigiocatore cross-play che consentono di sfidare i propri amici o di competere contro altri giocatori da tutto il mondo.

Milestone MotoGP 23 per PlayStation è in vendita su Amazon per tutti gli amanti delle due ruote e dei videogames

ma troviamo anche le versioni per PlayStation 4, Xbox Series X e Nintento Switch, le vediamo di seguito:

piccolo sconto per gli amanti di Xbox

Nella lista dei videogiochi di un motociclista non può mancare TT Isle of Man: Ride on the Edge 2, sviluppato da Kylotonn e pubblicato da Nacon. Ripercorre l’iconica gara motociclistica TT dell’Isola di Man offrendo un’esperienza incredibilmente autentica e realistica. Per non parlare di Ride 5 di Mileston, in pratica il Gran Turismo delle moto. Infine, per gli amanti del Motocross, la proposta non può che finire su MXGP di Milestone, un gioco dove si può correre nei due campionati ufficiali con tutti i piloti e le moto della categoria MX1 e MX2.

In uscita

Da non sottovalutare gli amici o parenti più esigenti, quelli che hanno già tutti i titoli gaming del motorsport e oltre. Il problema può essere risolto con una gift card, un buono che fa sempre piacere ricevere. Soprattutto se può essere utilizzata nei primi mesi del nuovo anno per acquistare qualche nuova uscita o aggiornamento. In arrivo a primavera del 2024 infatti ci sarà Assetto Corsa 2, il nuovo prodotto della serie sviluppata dalla software house milanese Kunos, erede di Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione. Annunciata anche l’uscita di Pista Motorsport, un simulatore firmato REG Simulations su piattaforma Windows Microsoft, ricco di percorsi internazionali da affrontare con auto di ogni marchio.

Le periferiche

Oltre a una o più gift card, la scelta di un regalo può virare anche verso periferiche fondamentali per chi ama immergersi completamente nelle corse automobilistiche. In questo caso, un regalo per coloro che sono già in possesso di tutti i titoli, può riguardare i volanti da gaming. Anche qui la scelta è molto ampia e varia a seconda dei propri stili di guida o di gioco stesso. Tra i più ambiti ci sono i diversi modelli di due produttori: Thrustmaster e Logitech. Nello specifico il Thrustmaster T128 per principianti e il Logitech G29 Driving Force per tutti. Top e sogno di mercato per pochi invece il Thrustmaster T818 griffato Ferrari, un apparecchio paragonabile allo stesso presente nelle reali vetture da competizione. Non resta quindi che recarsi in negozio o collegarsi online per accaparrarsi la migliore offerta last minute.