Fonte: 123RF Polemiche ad Agrigento per un'asfaltatura approssimativa

Agrigento si prepara a un anno di eventi e celebrazioni come capitale italiana della cultura 2025. L’inaugurazione, sotto gli occhi attenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha portato un’ondata di entusiasmo e fermento nella città siciliana. Tuttavia, tra i festeggiamenti e le promesse di un futuro radioso, emergono critiche e polemiche che gettano un’ombra sull’efficienza e sulla trasparenza dell’amministrazione locale. L’asfaltatura dei tombini getta addosso alla città sicula una macchia che non rende onore al ruolo che dovrà difendere durante quest’anno. La fretta, stavolta, ha giocato un tiro mancino.

Troppa fretta nell’asfaltatura

L’asfalto posato in fretta e furia, per “garantire la sicurezza al Capo dello Stato“, ha sollevato un polverone carico di polemiche. La stampa locale denuncia lavori frettolosi e superficiali, con l’asfalto posato senza la necessaria rimozione dello strato precedente e la copertura di tombini e altri elementi essenziali per la rete idrica. E lo scorso anno abbiamo visto cosa è capace il clima pazzo di questi ultimi tempi e nemmeno la Sicilia è stata esente da terribili piogge.

“Mezzo milione asfaltato in due giorni“, ironizzano i giornali, mettendo in luce l’improvvisa ondata di lavori pubblici in vista dell’evento. L’ironia si fa amara quando si scopre che, passata la festa, i cittadini devono affrontare le conseguenze di un lavoro malfatto. Tombini inaccessibili, strade dissestate e quartieri interi senza acqua corrente sono la realtà con cui gli abitanti di Agrigento devono fare i conti.

Agrigento si è vestita a festa, ma quanti errori

La Giunta regionale di Schifani ha stanziato 510.000 euro per la sistemazione delle strade in vista della visita del Presidente Mattarella. Un finanziamento last-minute che, secondo le accuse, ha portato a lavori approssimativi e inefficienti. Come dichiarano molte fonti locali, l’asfalto, posato sotto la pioggia, ha ceduto in diversi punti dopo appena due giorni, mettendo a rischio pedoni e automobilisti.

L’episodio di questa sciagurata asfaltatura ha solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sull’effettiva priorità data al benessere dei cittadini. Agrigento capitale della cultura 2025 è un’occasione unica per la città di mostrare il suo patrimonio storico e culturale, ma è fondamentale che questo avvenga in un contesto di responsabilità e trasparenza, con la garanzia di un utilizzo oculato delle risorse pubbliche per il bene della comunità.

I contrasti di Agrigento capitale della cultura 2025

L’inaugurazione di Agrigento capitale della cultura 2025 ha messo in luce un contrasto tra l’immagine di una città rinnovata e pronta a celebrare la cultura e la realtà di una gestione pubblica che lascia spazio a dubbi e perplessità. La sfida per Agrigento sarà quella di trasformare questo evento in un’opportunità di crescita e sviluppo sostenibile, garantendo che le risorse destinate alla cultura si traducano in un reale beneficio per la città e i suoi abitanti.

Insomma, adesso viene la parte più difficile, perché dopo l’inaugurazione e i tanti errori commessi sarà necessario ripristinare una condizione stradale decedente, prima che possano verificarsi dei problemi ancora più pesanti. Una partita scottante, perché gli investimenti – come abbiamo visto – sono stati ingenti e rimettere mano al portafoglio per ripagare agli errori sarà un passo da fare, ma che si poteva evitare.