Fonte: 123RF L'autovelox si trova a Galatina

Gli autovelox sono un tema sempre di grande attualità per quanto riguarda il mondo dei motori. Lo scorso anno, infatti, abbiamo registrato il caso di Fleximan che ha riacceso l’attenzione sul tema dei sistemi di rilevamento della velocità e di come questi sarebbero stati utilizzati, in alcuni casi, per “far cassa” da parte delle amministrazioni locali. In attesa di capire quali saranno le prossime novità per il settore, dopo il vuoto normativo lasciato dal Codice della Strada, che sta bloccando le nuove installazioni, dalla Puglia arriva un caso che ha dell’incredibile.

In Salento, infatti, è attivo attualmente un autovelox “da record”. I numeri relativi al 2024 sono sorprendenti. Questo dispositivo ha mantenuto una media di 7 multe all’ora durante l’anno concluso da poche settimane. Si tratta di valori che confermano la frequenza con cui, in alcune strade, vengono superati i limiti di velocità. Vediamo tutti i dettagli sul caso.

Un autovelox da record

Il caso è stato portato all’attenzione dal Quotidiano di Puglia e riguarda un autovelox installato lungo la Statale 101, nota anche come strada statale 101 Salentina di Gallipoli. Gli automobilisti salentini percorrono spessissimo questa strada e anche chi viene da fuori, magari per passare le vacanze estive, è facile che passi lungo questa strada che collega Lecce a Gallipoli. All’altezza di Collemeto, una frazione del Comune di Galatina, è installato un autovelox, regolarmente segnalato, che ha lo scopo di verificare il superamento del limite di velocità di 90 km/h. I dati emersi sull’attività di questo autovelox confermano che il numero di automobilisti che supera tale limite è davvero elevato. Come vedremo di seguito, nel solo 2024 sono stati registrati numeri record.

I numeri del 2024

I dati relativi al 2024 (che stando a quanto riporta il quotidiano pugliese sarebbero ancora provvisori) evidenziano statistiche da primato per questo autovelox. In totale, infatti, sono stati elevati oltre 64 mila verbali nel corso dell’anno con una media di 176 al giorno. Calcolatrice alla mano è possibile stimare una media oraria di ben 7 multe, per un incasso complessivo legato alle sanzioni di circa 5 milioni di euro.

Si tratta di numeri simili a quelli fatti registrare dal “famigerato” autovelox di Melpignano, lungo la Statale 16 che collega Lecce a Maglie. Nel 2021, infatti, questo autovelox aveva raggiunto una cifra di circa 5 milioni di euro di multe prima di essere dismesso da un provvedimento del Tar di Lecce. Ricordiamo che, secondo un’indagine di Assoutenti, 4 comuni salentini insieme riescono a incassare 8,7 milioni di euro all’anno grazie agli autovelox.

Il comandante della Polizia locale, Luigi Tundo, come riportato dal Quotidiano di Puglia, ha chiarito come vengono utilizzate le risorse collegate alle multe derivanti dall’attività dell’autovelox installato lungo la Statale 101: “impiegheremo i proventi dell’autovelox per aumentare gli investimenti in sicurezza stradale, intesa sia come segnaletica orizzontale sia come manutenzione delle infrastrutture stradali che sfiorano quasi i 2,5 milioni euro“. Secondo Tundo “più del 50% delle somme viene utilizzato per spesa stradale” e, quindi, per sostenere l’obiettivo di “incrementare la sicurezza stradale sul nostro territorio“.