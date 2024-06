Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF I casi di furto del palladio, contenuto nei convertitori catalitici delle auto, sono in aumento

Palladio: anche se il nome dirà poco o nulla, in realtà ricopre un ruolo fondamentale nelle auto moderne. Nascosto nei convertitori catalitici, questo elemento contribuisce a ridurre le emissioni nocive dei veicoli, rendendo l’aria che respiriamo migliore. A causa del valore elevato, in passato superiore a quello dell’oro, è diventato persino ambito dai ladri. Non a caso, gli episodi di furto sono aumentati in ogni angolo del Pianeta, spinti da un mercato nero fiorente alimentato dalla domanda dell’industria delle quattro ruote e dalla scarsità del metallo stesso.

Le proprietà e il valore

Senza scendere troppo nel tecnico, il palladio è molto resistente al calore. In virtù delle sue proprietà chimiche, risulta efficace nel ridurre l’inquinamento provocato dalle emissioni dei gas di scarico delle macchine a benzina. Negli anni scorsi si è assistito a un deciso aumento della quotazione sul mercato, al punto da toccare i 3.000 dollari l’oncia nel 2021. Questo perché, oltre a essere scarso in natura, viene estratto in Paesi caratterizzati da sconvolgimenti politici e i sistemi a combustione interna hanno avuto l’ampio sopravvento.

In seguito alle pressioni esercitate dalle istituzioni politiche per contrastare lo smog, oggi costa intorno ai 900 dollari l’oncia. Infatti, non è necessario alla costruzione delle vetture full electric, che cominciano a prendere piede nel comparto delle quattro ruote, specie in certi Paesi, capaci di intuirne in anticipo il potenziale, tipo la Norvegia. Rubarlo è piuttosto facile per un ladro esperto, che riesce a sottrarlo in maniera indebita nel giro di pochi minuti, piazzandolo poi sul mercato nero.

Le precauzioni contro i furti

Per proteggersi dai furti di marmitte, è possibile adottare alcune precauzioni. Ad esempio, in commercio esistono diversi dispositivi antifurto che dissuadono i malviventi. Da una forma rudimentale, basati su meccanismi meccanici, gli sviluppatori hanno affinato via via le rispettive tecniche. I progressi avvenuti sul fronte tecnologico hanno conferito ulteriore slancio al business, mai tanto prego di novità come nell’epoca attuale. È poi una buona idea parcheggiare in zone illuminate a sufficienza o in un garage.

Incidere il numero di serie della macchina sul convertitore aiuta le Forze dell’Ordine a identificare il componente, qualora venga sottratto. Infine, ti raccomandiamo di rivolgerti a officine autorizzate. Affidarsi a un bravo professionista garantisce un lavoro svolto a regola d’arte e un fissaggio sicuro. In aggiunta alle misure preventive appena enunciati, è importante rimanere sul pezzo circa eventuali gruppi di criminali nella zona e denunciare alle autorità eventuali attività sospette.

L’alta quotazione del palladio, unita alla crescente popolarità delle BEV che non ne necessitano, potrebbe portare a una riduzione del suo impiego nell’industria delle quattro ruote. Tuttavia, rimane un elemento importante per la produzione di convertitori catalitici, perciò una caduta del valore nel breve-medio termine pare un’ipotesi abbastanza improbabile. Al momento il metallo continua a svolgere un ruolo essenziale nel rendere le vetture più ecocompatibili. Come detto in apertura, la transizione ecologica procede, ma a rilento, anche nella nostra Italia. Che, in netto ritardo rispetto a certe vicine di casa, ha faticato ad accettare il cambiamento, data peraltro la soglia d’accesso, al di fuori della portata delle famiglie comuni.