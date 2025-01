Sono terminati gli incentivi per sostenere l'elettrificazione: l'ecobonus lanciato nel 2024 non ha più fondi a disposizione e il Governo non prevede rinnovi

Fonte: 123RF L'Ecobonus non sarà rinnovato

L’elettrificazione del mercato delle quattro ruote in Italia procede a ritmo ridotto, come ampiamente confermato dai dati di vendita del 2024 pubblicati nelle scorse settimane. Anche gli incentivi non sono riusciti a dare un impatto significativo alla crescita delle auto elettriche e delle auto ibride plug-in. Per il 2025 c’è un altro problema da affrontare: i fondi per gli incentivi sono terminati. Al momento, il Governo non ha previsto ulteriori stanziamenti.

Incentivi finiti

Un rapido controllo sul sito ecobonus.mise.gov.it chiarisce l’attuale stato del cosiddetto “ecobonus”. Gli incentivi che avrebbero dovuto dare una spinta significativa alla crescita dell’elettrificazione del mercato italiano sono terminati. Direttamente dalla Home Page del sito, infatti, è possibile notare come i fondi stanziati nel corso del 2024 siano completamente esauriti. Come riportato da ANSA, lo scorso dicembre erano disponibili ancora oltre 76 milioni di euro per le ibride plug-in.

Come noto, invece, i fondi per le elettriche sono esauriti già da diversi mesi dopo aver contribuito alla crescita di alcuni modelli. Complessivamente, il Governo aveva stanziato 1 miliardo di euro per supportare la crescita delle auto elettriche e delle auto ibride e a basso impatto ambientale. Per il momento, non sono previsti nuovi incentivi. Ulteriori provvedimenti in tal senso potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Gli incentivi avevano l’obiettivo di sostenere le vendite di auto elettriche e ibride plug-in (oltre che di auto a basso impatto ambientale per cui era previsto un contributo di importo inferiore). È interessante analizzare l’attuale stato del mercato, consultando i dati di vendita del 2024 e con particolare riferimento alle due categorie, le elettriche e le ibride plug-in, per cui sono stati dedicati i fondi maggiori dell’Ecobonus.

Nel corso del 2024, infatti, in Italia sono state vendute poco meno di 66.000 unità di auto elettriche con un calo dello 0,9% rispetto all’anno precedente. La quota di mercato è rimasta stabile al 4,2%. In sostanza, ogni 100 auto vendute, 4 sono elettriche. In UE, dove si prevede lo stop alla vendita di auto termiche dal 2035, la quota di mercato delle auto elettriche è decisamente più alta (circa il 14%, sulla base dei dati forniti da ACEA).

Passiamo ora alle auto ibride plug-in. Per questa categoria di vetture si è registrato un vero e proprio tracollo nel corso del 2024 sul mercato italiano. Complessivamente, infatti, sono state immatricolate circa 52.000 unità di auto ibride con sistema plug-in con un calo del 25% rispetto ai dati del 2023, nonostante il contributo degli incentivi. La quota di mercato è cala di un punto, passando dal 4,4% al 3,3%.

Il market share combinato di elettriche e auto plug-in (circa 7,5%) è nettamente inferiore a quello delle auto GPL (9,4%) e delle auto diesel (13,9%). La strada verso un’elettrificazione significativa del mercato è, quindi, ancora molto lunga e la fine degli incentivi potrebbe rendere difficile una crescita importante nel corso del 2025. Tra poco più di una settimana, con l’arrivo dei primi dati di gennaio 2025, avremo la possibilità di verificare come se la stanno cavando auto elettriche e ibride plug-in in Italia.