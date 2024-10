Il parco auto circolante in Italia è sempre più vecchio: la conferma arriva da un'indagine di Facile.it che mette in evidenza un problema di grande rilevanza

Fonte: 123RF Auto vecchie: Facile.it chiarisce il problema italiano

L’Italia ha un problema che diventa sempre più evidente: il parco auto circolante è sempre più vecchio. Si tratta di una tendenza che va avanti da tempo ed è legata a vari fattori, a partire da un aumento, sostanziale, dei costi delle auto nuove che sta spingendo un numero sempre maggiore di automobilisti a puntare sul mercato delle auto usate, ottenendo così un veicolo di buona qualità e con un prezzo nettamente inferiore rispetto al nuovo. Gli ultimi dati sul parco circolante arrivano da un’indagine di Facile.it che conferma la difficoltà dell’Italia nel ridurre l’età media delle auto.

Un’età avanzata

Secondo i dati forniti da Facile.it, il parco circolante di automobili in Italia è sempre più vecchio e l’età media ha oramai raggiunto quota 11 anni e 8 mesi. Rispetto ai dati dello scorso anno, inoltre, si registra un incremento dell’età media del +3%. In sostanza, le auto italiane sono sempre più vecchie e il trend in questione continua. Lo studio si concentra anche su di un’analisi regionale.

I dati confermano che le auto più vecchie si trovano in Basilicata dove l’età media è ora pari a 13 anni e 9 mesi (2 anni in più della media nazionale. Seconda posizione per il Molise: nella piccola regione, infatti, le auto hanno una media di 13 anni e 7 mesi. Sul podio troviamo anche Calabria e Sicilia, con un’età media di 13 anni e 6 mesi, mentre ai piedi del podio c’è spazio per la Sardegna, con 13 anni e un mese.

La regione dove le auto sono più “giovani” è, invece, la Toscana che si piazza ben al di sotto della media nazionale con un dato medio di 10 anni e 7 mesi, precedendo la Lombardia e il Lazio, rispettivamente con 11 anni e 1 mese e 11 anni e 2 mesi. Quarta posizione per l’Emilia-Romagna, con 11 anni e 5 mesi, mentre al quinto posto troviamo il Piemonte, con 11 anni e 7 mesi.

La questione RC Auto

L’età media di un’auto incide anche sul premio della polizza auto. Secondo i dati di Facile.it, l’incremento della spesa, a parità di tutte le altre condizioni, tra un’auto di 10 anni e una di 14 anni è del +38%. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare. Chi mantiene l’auto per più anni, quindi, potrebbe dover fare i conti con un costo più elevato per quanto riguarda l’assicurazione. Naturalmente, a determinare il costo della RC ci sono svariati fattori ma l’età non è più un parametro da sottovalutare.

È interessante notare, inoltre, come gli automobilisti italiani scelgano con grande frequenza di puntare sull’Assistenza stradale come garanzia accessoria da affiancare alla copertura RC Auto. Questo è legato anche alla questione dell’età media del veicolo che, potenzialmente, è più soggetto a guasti e potrebbe avere bisogno con maggiore frequenza di un intervento di assistenza stradale. Secondo i dati di Facile.it, il 39% degli utenti che ha scelto una garanzia accessoria ha optato per la garanzia Assistenza stradale.