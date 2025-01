Fonte: 123RF Ecco i dati del rapporto ACEA

L’ultimo rapporto ACEA sul parco circolante in Europa, che tiene conto dei dati aggiornati al 2023, mette in evidenza alcuni trend ben precisi per il mercato delle quattro ruote che continua a registrare un incremento del numero di veicoli presenti sulle strade europee. La crescita è lenta e continua. I dati del rapporto confermano, inoltre, l’elevato numero di auto presenti sulle strade italiane. L’Italia, alle prese con immatricolazioni in calo, è in cima alla classifica per numero di auto per ogni mille abitanti, con un dato nettamente superiore a quello della media europea.

Il parco circolante in Europa

Secondo i dati forniti dal report di ACEA e, come detto in apertura, aggiornati al 2023, il parco circolante in Europa è composto da 40.915.229 auto. Questo dato conferma una sostanziale crescita del numero di auto che circolano sulle strade europee rispetto all’anno precedente. Il confronto tra i dati del 2023 e quelli del 2022, infatti, certifica un incremento del +1,4%. Anche se la percentuale può sembrare contenuta, in valore assoluto si tratta di un incremento di circa 700.000 autovetture in appena 12 mesi. In rapporto alla popolazione, invece, si registra un totale di 563 auto per ogni 1.000 abitanti in Europa.

I dati italiani

L’Italia si conferma un Paese con un numero molto elevato di automobili. La conferma arriva, ancora una volta, dal dato sul numero di veicoli per ogni 1.000 abitanti. Questo parametro, in Italia, è pari a 694, con una crescita sostanziale rispetto al 2019 (661) e 2022 (681). Il dato italiano non è solo superiore di 131 veicoli rispetto alla media europea è anche il più alto in Europa, confermando l’elevata diffusione delle auto sulle strade del nostro Paese. Nella classifica europea, l’ultima posizione è della Lettonia che si ferma a 381 auto per 1.000 abitanti.

L’età media delle auto

La crescita del parco circolante non è una buona notizia, anche in considerazione dell’età media delle auto, problema già emerso in un report dello scorso anno. In Europa, infatti, le auto hanno un’età media di 12,5 anni, con una crescita significativa rispetto ai dati dell’anno precedente (12,3 anni). Anche in questo caso, l’Italia è ben al di sopra della media europea con un’età media pari a 12,8 anni (in precedenza era di 12,5 anni). Da segnalare, però, che il nostro Paese non è in prima posizione per quanto riguarda l’età delle auto che circolano su strada. Il Paese dove si registra l’età media più alta, infatti, è la Grecia, con un dato di 17,5 anni. Il parco più “giovane”, invece, è quello del Lussemburgo dove, in media, le auto hanno appena 8 anni.

Le auto benzina sono le più diffuse

In Europa, sono le auto a benzina quelle più diffuse con una quota del 50%, seguite da quelle diesel, che rappresentano il 39,5%, e dalle ibride che, considerando anche le plug-in, si fermano al 3,2%. Le elettriche, invece, si fermano all’1,8%. Per quanto riguarda l’Italia, invece, le benzina sono le più diffuse con il 43,3% e precedono le diesel, seconde con il 41%. Terzo posto per le ibride, con il 5,4%. Più indietro le elettriche che si fermano ad appena lo 0,5% del totale. Anche questi dati si riferiscono al 2023 e non rappresentano, quindi, una fotografia aggiornata a oggi del mercato europeo e italiano.