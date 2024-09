Fonte: 123RF Quasi 7 auto su 10 hanno più di 10 anni in Sardegna

Il rinnovo del parco circolante è uno dei problemi principali del settore delle quattro ruote in Italia, caratterizzato da un’età media ancora molto alta e alle prese con un programma di elettrificazione che procede a rilento. Uno dei casi più esemplificativi legati all’età media avanzata delle auto è rappresentato dalla Sardegna. A fornire i dati in merito al parco circolante sull’isola è un’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, basato sui dati ACI 2023. I risultati emersi da questo report sono preoccupanti. Circa 7 auto su 10 che oggi circolano sulle strade dell’isola hanno un’età media superiore ai 10 anni. Si tratta di un problema che caratterizza tutto il parco circolante in Italia. Le elettriche e le ibride hanno una diffusione ancora molto limitata (anche se in netta crescita nel corso degli ultimi anni). La strada dell’elettrificazione nella regione è ancora molto lunga, con tanti problemi legati anche a un’infrastruttura ancora limitata.

I dati della Sardegna

Secondo i dati raccolti dall’indagine, la stragrande maggioranza del parco circolante di auto in Sardegna ha motori a benzina (45,9%) o diesel (48,4%). Solo lo 0,3% sono elettriche e solo il 2,8% sono ibride mentre del 2,5% non si hanno informazioni. Nel corso degli ultimi tre anni, le auto elettriche e ibride plug-in sono passate da poco meno di 4mila unità circolanti a oltre 34mila. Di queste, circa 13mila sono registrate nella provincia di Cagliari che, quindi, comprende più di un terzo delle auto elettriche e ibride dell’isola. Sulla questione, Giacomo Meloni e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Sardegna, sottolineano: “Sebbene molte auto in circolazione siano ancora piuttosto vecchie si sta verificando un sensibile incremento di veicoli alimentati con fonti alternative ai tradizionali benzina e diesel, anche se, al momento, rappresentano solo una piccola frazione rispetto alle più diffuse”

Il parco circolante

Tra il 2021 e il 2023 si è registrata una sostanziale crescita del parco circolante sull’isola, passato da 1,06 milioni di veicoli a ben 1,11 milioni. Attualmente, una fetta rilevante del parco circolante ha molti anni sulle spalle ed è ancora molto inquinante. Sono, infatti, oltre 97mila i veicoli omologati Euro 0 mentre sono 25mila le Euro 1 e 79mila le Euro 2. Ci sono poi 134mila Euro 3 e 302mila Euro 4. A completare i dati troviamo 179mila Euro 5 e 289mila Euro 6. In totale, inoltre, solo 44mila veicoli sul totale di auto circolanti ha meno di 2 anni. Sono, invece, 213mila le auto tra 10 e 15 anni di età che circolano sull’isola e sono ben 558mila le auto che hanno oltre 15 anni.

Complessivamente, quindi, quasi il 70% delle auto circolanti in Sardegna ha più di 10 anni e non può sfruttare le ultime tecnologie disponibili per ridurre le emissioni e l’impatto ambientale. La regione dovrà trovare il modo per incentivare il passaggio a modelli più sostenibili dal punto di vista ambientale nel corso dei prossimi anni, accelerando una trasformazione già iniziata ma, per il momento, ancora molto lontana dall’essere completata. Attualmente, la Sardegna è al settimo posto per quanto riguarda l’età media del parco circolante. Solo un cambio di passo nel programma di elettrificazione potrà contribuire alla riduzione dell’età media, con un incremento del totale di auto circolanti con un’età media inferiore ai due anni.